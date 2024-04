Qué es el stashing en la pareja y por qué es un claro indicio de que esa persona no te quiere

Con el auge de una mayor conciencia colectiva sobre lo que implica la responsabilidad afectiva en la pareja, debemos saber qué es el stashing, una conducta que no hay que normalizar y aceptar por nuestra propia salud mental y emocional.

De hecho, podría indicar que esa persona con la que compartes tu vida realmente no está tan involucrado o comprometido como tú, por lo que es una motivación suficiente para tomar cartas en el asunto y dirimir tu futuro al lado de alguien que sí te dé lo que estás buscando.

¿Qué es el stashing en la pareja?

“El término stashing se refiere a las señales de que tu pareja no te incluye en ámbitos importantes de su vida y te esconde de forma activa”, aseguran desde el portal Psicología Online. Se puede ver representado de muchas maneras, como por ejemplo, que no te presenta a su familia, evita ir contigo a sitios concurridos, no sales con sus amigos o no te publica en redes sociales.

Recomendados

El stashing está relacionado con esconder a la pareja | Freepik

Básicamente eres como un fantasma en su vida y aunque es normal ser cautelosos cuando apenas estamos conociendo a alguien de no involucrarlo en nuestra vida social, el stashing en la pareja es preocupante cuando precisamente ya ha pasado tiempo en la unión entre ustedes.

Hay que tener cautela a la hora de ver las señales, porque puede suceder que no nos ‘presuma’ demasiado en su perfil de internet porque no le agrada esto por su privacidad o desinterés con las redes, pero sí “te incluye en sus planes, tienes un lugar en su vida o conoces a sus amigos y familiares”, entonces no es stashing.

Él se niega a publicar fotos contigo, así sea una simple historia de Instagram | (Freepik)

Siempre es positivo al menos hacerla pública en redes sociales de alguna manera porque “podría ayudar a validar la relación y, además, fortalecer el vínculo con la otra persona gracias a la sensación de intimidad que se experimenta”. De igual forma, se evita la inseguridad, la desconfianza y se marca claramente el mensaje de no estar disponible para otras personas.