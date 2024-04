Karol G elige prendas de ropa para ella y sus amigos, pero “olvidó” pagar: las presumió en redes

La visita de Karol G a Machu Picchu no ha pasado desapercibida, no solo por el error ortográfico que cometió la famosa, sino también por el look que lució en las fotografías compartidas por el Ministerio de Cultura de Perú, país donde se encuentra esta maravilla mundial.

En las postales, se le ve a la colombiana disfrutar de los hermosos paisajes y vistiendo parte de las prendas autóctonas locales, pero recientemente una comerciante salió a declarar que en realidad la intérprete de Mañana será Bonito no pagó esas piezas cuando fue a su negocio.

Karol G no pagó el poncho que lució en su visita a Machu Picchu

De acuerdo con Soy Carmín, esto sucedió el pasado miércoles 17 de abril, donde nadie podía creer que la cantante se encontrara en el monumento arqueológico. Según los reportes, Karol G estuvo en la estación de Ollantaytambo en donde probó el café cusqueño y compró algunos objetos para el recuerdo.

Karol G llegó a Cusco y va rumbo a Machu Picchu. (Fotos: Instarandula) 👇🏼 pic.twitter.com/38a5ZdZLIj — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 17, 2024

Sin embargo, una comerciante local aclaró que de la emoción de ver a la cantante internacional olvidó cobrarle las prendas que eligió para ella y sus amigos, pero ella tampoco le pagó por iniciativa propia.

¡Machupicchu enamoró a @karolg ! 🇵🇪🤩La artista colombiana visitó hoy nuestro Patrimonio Mundial, y firmó el libro de personalidades en la Oficina de Administración de Machupicchu. pic.twitter.com/K1iRxCMWwW — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) April 17, 2024

Morelia Huamán, nombre de la mujer, confirmó que la artista se enamoró de las prendas de alpaca, así que eligió el poncho y el gorro con los que aparece en las imágenes.

“Llevó un poncho y sus amigos llevaron otros ponchos. También llevaron gorritos de alpaca bebé el que tiene puesto en la foto. De la emoción de ver a una artista internacional, me olvidé de cobrarle”, declaró Huamán ante los medios de comunicación que reseñaron el suceso.

De momento la también actriz no ha dicho nada al respecto, pero los internautas han criticado este ‘descuido’ ya que goza de la suficiente estabilidad económica para pagar y hasta ayudar a la mujer por sus accesorios.