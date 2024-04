“Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida”: Reconocido futbolista “recuerda” su muerte

Christian Bermúdez, más conocido como el “Hobbit Bermúdez”, conocido futbolista de Atlanta, en una entrevista realizada por su mismo equipo, reveló diferentes vivencias que ha tenido fuera de la cancha, desde ser un ciudadano atlántico, su “muerte” hasta las meditaciones que ha realizado involuntariamente enterándose sobre los Aliens.

En la #LaCharlaAzulgrana Christian "Hobbit" Bermúdez nos habló de la meditación, sus recuerdos bajo el mar en la Atlántida y la vida en otros planetas.#SerDeHierro#PotrosDeHierro pic.twitter.com/6djhjuTWUh — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 18, 2024

“A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento”, dijo el jugador al principio de la entrevista, donde se mostró muy convencido de sus palabras.

“Yo he tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras dentro y fuera de este. Algo muy loco me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer en el vuelo. Cerré los ojos sin el plan de meditar y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar, viendo hacia arriba, con el sol reflejándose en el agua. De pronto, empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín”.

Recomendados

“Sé totalmente que hay vida en otros planetas”:

Por otra parte, en la entrevista el mexicano afirmó que ha observado seres distintos a nosotros, Aliens, siendo una de las razones del por qué tiene tatuajes de los seres mencionados: “Tengo tatuajes de los seres que yo he visto. Los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente. Los seres evolucionados viven dentro de sus planetas y nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero sé totalmente que hay vida en otros planetas”.

Tanto la entrevista como las afirmaciones causaron revuelo en las distintas redes, los comentarios no se hicieron esperar pues algunos internautas lo tomaron a broma. “Quien iba a imaginar que el Hobbit terminó siendo “pariente” del Príncipe Namor” o “Hoy nace una nueva religión, bienvenidos todos al Bermudizmo, permitamos que nuestro señor Hobbit Bermudez nos guíe a la salvación”. Siendo lo más relevante su muerte en Atlántida.