Quién es Melissa Galindo, la cantante que señaló a Kalimba de abuso

El cantante mexicano Kalimba está en el ojo del huracán tras ser vinculado dentro de un proceso por el presunto delito de abuso sexual agravado. La denuncia la interpuso la también cantante Melissa Galindo. La audiencia tuvo una duración de seis horas y el artista llevará su proceso en libertad. Hay un lapso de seis meses para que las partes lleven acabo la investigación complementaria, de acuerdo a medios locales.

Kalimba (Cortesía)

Galindo es una cantante que nació en Culiacán, Sinaloa y tiene 36 años de edad. Cuando decidió ir a ciudad de México a seguir sus sueños, estudió en el Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa, y luego fue parte de ‘La Voz’, en dos ocasiones, donde comenzó a darse a conocer en el medio.

¿Cuál fue la acusación de Melissa Galindo?

Hace unos meses Galindo, mediante una transmisión en su cuenta de Instagram, reveló que presuntamente, Kalimba la acosó sexualmente hace años. Todo empezó tras trabajar juntos, cuando él la invitó a firmar con su disquera y que abra sus conciertos en Monterrey, México.

“Hace tres años me llamó Kalimba Marichal para decirme que estaba abriendo una disquera, que había escuchado mi música, que estaba pendiente de mí y le gustaba lo que yo hacía. Entonces que le gustaría firmarme. En ese momento me pareció una buena idea, porque ya lo conocía de tiempo y conmigo se había portado siempre muy bien”, dijo la cantante.

Al terminar el show, la invitaron a una fiesta, pero ella quería ir a la hotel a descansar, fue ahí la primera vez que el cantante se habría sobrepasado.

“Él estaba tomado, yo había tomado dos martinis, los que me conocen saben que no tomo mucho y después de la cena dijeron que querían seguirle en un antro para festejar. Yo les dije que no (...) De camino al hotel, en la camioneta yo iba atrás del copiloto, me agarró la rodilla (...) De pronto sentí que algo tocó mi vagina, o sea su mano la recorrió hacia arriba. Y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, agregó.

También dijo que después ella salía con alguien, tiempo en el que Kaimba no se sobrepasó. Sin embargo, cuando terminó con él, una mañana de cuarentena, se despertó con muchas llamada perdidas de Kalimba y dos personas de su confianza. Ella devolvió la llamada, pero era para invitarla a una fiesta a a que dijo que no. Por la tarde llegaron a su casa en estado de embriaguez, ella no los quería ahí y para liberarse les dice que vayan a la casa de uno de ellos.

En el trayecto confesó que Kalimba volvió a tocarla. Una vez en la casa del cantante buscaba la manera de irse. “Me fui solita a una terraza, me senté en una silla y pensaba que cuando se distraigan me voy. Llega Kalimba y se sienta sobre mí, le digo que se levante, toca sus glúteos con un cometarios fuera de lugar”, confesó.

Melissa Galindo Melissa Galindo / Foto: Instagram @melissagalindooficial

Se fue a una gradas a pedir un taxi, cuando Kalimba le dice que necesita hablar, ella creyó que se disculparía, pero le dice que se besaron rico, refiriéndose cuando él la contrató como actriz para uno de sus videos.

“Le dije que estaba equivocado, que era una actriz y no Melissa, yo me desconecto de personajes. Me dijo vamos arriba a una coguidita rápido, nadie se va a enterar. Pedí mi Uber, me bajé, me fui y al siguinete día pedí el contacto de un abogado para empezar con el trámite de liberarme del contrato que tenía con él”.