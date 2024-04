Netflix: la espeluznante película que dura apenas 30 minutos, pero no te podrás olvidar de ella

Netflix siempre se encuentra en constante expansión, ya sea de contenido nuevo para estrenarse o producciones de años atrás que logran ver la luz del servicio de streaming. En su vasto catálogo, el gigante del streaming ha apostado por una película que solamente dura 30 minutos y que pretende hacer sufrir a los suscriptores desde la primera escena.

La cumbre de los dioses: una película animada basada en la novela homónima de Jirô Taniguchi

Se trata de The Summit of the Gods, por su título en inglés, es una película de animación francesa basada en la popular serie de manga del mismo nombre de Jirô Taniguchi, que al mismo tiempo está basada en la novela de Baku Yumemakura y está totalmente disponible en Netflix. Es una adaptación animada en 2D, dirigida y coescrita por Patrick Imbert, es a la vez una oda a los escaladores extremos y un misterio sobre lo que impulsa a seguir buscando nuevas cumbres que conquistar.

Es una historia ficticia ambientada en el año 1994, en la que un reportero japonés y fotoperiodista de exteriores Fukamachi Makoto y un equipo de escalada se ven en dificultades para llegar a la punta del monte Everest debido al mal tiempo. Frustrado por no haber podido alcanzar la cima y pasando tiempo en un bar de Katmandú, un lugareño se le acerca para comprar lo que supuestamente es la cámara pérdida de George Mallory y Andrew Irvine, escaladores reales que perecieron en el Everest en 1924.

Recomendados

Es una película de animación que ha logrado posicionarse entre las tendencias más populares

Las ganas de conocer lo que realmente sucedió al escalador hacen que el fotógrafo y Habu Joji, un gran alpinista, pongan en marcha un plan para revelar la verdad de lo sucedido.

“La obsesión de un fotoperiodista por descubrir la verdad sobre la primera expedición al monte Everest lo conduce a buscar a un apreciado alpinista que desapareció”, revela la sinopsis oficial en Netflix.