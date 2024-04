¿Está celosa? Nicki Nicole reacciona a la nueva ‘conquista’ de Peso Pluma con este mensaje

El festival Coachella no ha dejado de ser noticia desde el fin de semana pasado, cuando, estrellas como Shakira, la familia de Will Smith y Peso Pluma acapararon los titulares tras acudir al lugar a dar algunas de las presentaciones más memorables que ha dejado esta celebración musical anual.

Sin embargo, el que terminó acaparando los titulares fue Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, quien después de ofrecer una emotiva presentación donde honró a los íconos del regional mexicano como Joan Sebastian, Ramón Ayala, Jenni Rivera y Valentín Elizalde, apareció de la mano con una misteriosa mujer de la que más tarde se sabría su nombre, Gabrielle Britez.

Esto sucede meses después de su ruptura en febrero pasado, cuando ‘La Doble P’ fue captado tomado de la mano de Sonia Sahar en un casino de Las Vegas, explotando la noticia de una posible infidelidad a Nicki Nicole, quien envió un contundente mensaje en el que dejó ver que se sintió traicionada:

Recomendados

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Nicki Nicole reacciona al ‘nuevo romance’ de Peso Pluma

Luego de que se difundiera el video de Peso Pluma saliendo de Coachella de la mano de Gabrielle Britez, de la que se aseguró sería la nueva conquista del cantante de ‘Lady Gaga’, hubo quienes notaron un extraño regreso de Nicki Nicole a redes sociales revelando la que pudo haber sido su reacción al nuevo romance de ‘La Doble P’.

Usuarios aseguran que las nuevas publicaciones de Nicki Nicole estaban dedicadas a Peso Pluma, y es que, todo comenzó el lunes, solo un día después de que se viralizaran las imágenes del cantante originario de Zapopan, Jalisco.

Nicki Nicole publica misteriosos mensajes en redes ¿Para Peso Pluma? Instagram: @pesopluma (Instagram: @pesopluma)

El primer posteo decía: “A quien vas a engañar, a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas”, mientras se ve a la argentina de 23 años al interior de una camioneta, vistiendo un vestido rojo de tirantes y pisando pétalos de rosas rojas.

Unos días después, Nicki Nicole, volvió a sorprender a los usuarios compartiendo otra serie fotográfica con una rosa roja en la mano, mientras acompañaba su post con otro ‘misterioso mensaje’ que decía: “Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui”.

Nicki Nicole Instagram: @nicki.nicole (Instagram: @nicki.nicole)

La verdad detrás de los misteriosos posteos de Nicki Nicole

Más allá de ser una reacción por la que podría ser la nueva relación del cantante de ‘Ella Baila Sola’ se trata de una serie de posteos que adelantan el que sería el nuevo tema de Nicki Nicole, aunque hay quienes dicen que esta nueva era musical podría estar dedicada a su exnovio, con quien tuvo una participación en los Premios Grammy muy comentada.

Por ahora, solo queda esperar al lanzamiento de la que podría ser una nueva tiradera a Peso Pluma, justo como lo habrían hecho famosas como Shakira contra Piqué y Belinda a través de ‘Cactus’ con Christian Nodal.