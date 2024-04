The Metal Fest Ecuador 2024, el festival más esperado para los fanáticos del Heavy Metal

The Metal Fest (Cortesía)

El rugido del heavy metal resuena nuevamente en Ecuador con la llegada del esperado The Metal Fest Ecuador 2024, presentado por CKConcerts. Este evento, que marca el regreso del festival a tierras ecuatorianas en su segunda edición, está generando una gran expectativa entre los fanáticos del género.

Con una base de seguidores fuerte y leal, el The Metal Fest se ha convertido en un punto de encuentro imperdible para los amantes del metal en nuestro país. Este año, el festival se llevará acabo durante dos días consecutivos: el 18 y 19 de abril de 2024, en el emblemático Parque Bicentenario, ubicado en el centro norte de Quito.

El Heavy Metal, un género con una historia rica y profunda, ha dejado una huella imborrable en la cultura musical. Surgido a finales de los años sesenta, alcanzó su apogeo en las décadas de los 70 y 80, transformando vidas y dejando un legado perdurable para las generaciones venideras. En esta edición del The Metal Fest Ecuador 2024, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de la actuación de 18 bandas de renombre internacional, que prometen hacer temblar el escenario con su poderoso sonido y su energía arrolladora.

Recomendados

JUEVES 18 DE ABRIL: Descomunal; Legion; Exodus; Possessed; Soen; Sepultura; Gamma Ray; Killswitch Enage; Emperor

VIERNES 19 DE ABRIL: Notoken; Lost in Darkness; Amorphis; Biohazard; DarkTranquillity; Over Kill; Death Angel; Within Temptation; Anthrax

Precio de entradas The Metal Fest 2024 (incluye impuestos):

• ZONA GENERAL 18 DE ABRIL O 19 DE ABRIL: $53,00

• ZONA VIP 18 DE ABRIL O 19 DE ABRIL: $86,00

• ZONA GENERAL 18 Y 19 DE ABRIL: $88,00

• ZONA VIP 18 Y 19 DE ABRIL: $165,00

Las entradas están a la venta en TICKET SHOW, puntos de venta a nivel nacional. También se las puede adquirir en línea ingresando a: www.ticketshow.com.ec