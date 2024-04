¿Eres una persona altruista? Descúbrelo con solo observar una imagen

El altruismo se define como el deseo o práctica de preocuparse por el bienestar de los demás, a menudo colocando las necesidades de los demás por encima de las propias. Pero, ¿cómo saber si realmente posees una naturaleza altruista o si existen áreas en las que podrías mejorar?

A continuación, encontrarás un test de personalidad que te ayudará a explorar tu tendencia hacia el altruismo. Todo lo que necesitas hacer es mirar detenidamente la imagen principal de la nota y responder cuál fue el primer animal que viste: ¿un lobo, un caballo o un águila? Recuerda, no importa dónde te encuentres en este espectro, siempre hay oportunidades para crecer y expandir tu capacidad de dar. El altruismo no solo beneficia a quienes reciben, sino que también puede enriquecer nuestra propia experiencia de vida, brindando satisfacción y felicidad.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test de personalidad

¿Viste un lobo?

Esto indica que no sueles preocuparte mucho por los demás; prefieres concentrarte en tus propias metas. A veces, puede que te enfoques tanto en tus objetivos que olvides prestar atención a las necesidades de quienes te rodean. Solo brindas ayuda cuando te la solicitan, lo cual es admirable, pero te molesta cuando no siguen tus consejos o no actúan como esperabas. Cultivar una mayor empatía puede fortalecer tus lazos con los demás y brindarte apoyo mutuo en el camino hacia el éxito. De lo contrario, podrías romper vínculos valiosos que podrían ser útiles en el futuro.

¿Viste un caballo?

Siempre estás predispuesto a ayudar. Eres sensible por naturaleza, y aunque quizás no estés pasando por un buen momento, de todas maneras estás dispuesta a brindar tu hombro para apoyar a quien lo necesite y contribuir a su bienestar. Sin embargo, a veces las personas no perciben de manera positiva tu extrema amabilidad, y pueden pensar que estás buscando algo a cambio o que eres una persona manipuladora. Es importante que tengas cuidado con eso; sería más beneficioso dirigir tu ayuda hacia aquellos que realmente necesitan tu apoyo genuino y desinteresado.

¿Viste un águila?

Esto significa que eres una persona generosa y cariñosa. Siempre tratas con cuidado a aquellos que más te necesitan. Tu disposición para ayudar y tu amabilidad son reconocidas y apreciadas por quienes te rodean. Además, tu naturaleza filantrópica ha hecho que mucha gente te admire, ya que ven en ti un ejemplo a seguir en cuanto a empatía y solidaridad. Continúa siendo esa luz de apoyo y compasión en la vida de los demás, pues tus acciones positivas no solo benefician a quienes las reciben, sino que también inspiran a otros a actuar de manera altruista.