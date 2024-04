Virginia Limongi responde a Álex Vizuete tras decir que la sacaría de En Contacto

Álex Vizuete y Víctor Aráuz utilizaron el humor para dar sus opiniones sobre el matinal ‘En Contacto’ en su canal de YouTube “De qué va”. En esta ocasión mencionaron a Virginia Limongi y aunque siempre aclaran que sus comentarios no deben ser tomados a personal, sus declaraciones sobre la exMiss Ecuador se viralizaron.

Aráuz le preguntó a Vizuete, a quién sacaría de ‘En Contacto’ y cuál sería el reemplazo en caso que él sea productor. Sin pensarlo, Álex respondió: “Yo sacaría a Virginia Limongi (...) Virginia tiene dos caminos: por supuesto, qué precioso verla ahí porque es una diosa. Y el de mija, electrocútenla, que haga algo para que hable, para que viva, me imagino que le han de pagar un sueldo para que sea bien ganado”.

Como reemplazo, Vizuete dijo que estaría ‘La Bombón’, Mayra Montaño. “Sería increíble”, respondió Aráuz.

Virginia Limongi responde a Álex Vizuete

Medios de farándula la encontraron y la pusieron en contexto para saber qué opinaba de lo dicho por Vizuete.

“Acabo de terminar el reality de la supermodelo, no entendería el porqué, no tengo el honor de conocerlo. Respeto mucho su trabajo. No tengo resentimiento. Yo entiendo que esto es parte de comentarios. Quizás un poco fuerte decir que me gane el sueldo cuando él no ve En Contacto o sí creo porque parodia. No te podría explicar. Prefiero no pensar mal de los comentarios de Álex, en general. Gracias a Dios, el público sabe que trabajo y trabajo bastante, que he venido mejorando y voy a seguir puliéndome, tengo muchas metas a futuro”.

Los integrantes de ‘Los Hackers del Espectáculo’, programa que se transmite en el mismo canal en el que trabaja Limongi, reaccionaron y defendieron a su compañera. Fue la panelista Aura Arce que pidió que no ataquen ni critiquen a la modelo.

“Ustedes, siempre han utilizado a los personajes más relevantes de la farándula para generar contenido. Virginia es una de las mujeres más talentosas de nuestro país (...) se supo ganar su espacio y y tiene un léxico e inteligencia que la hace una de las mejores presentadoras del país. Ella ha evolucionado abismalmente”, indicó Aura Arce.