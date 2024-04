¿Predijo su muerte? La petición que Julián Figueroa le hizo a Maribel Guardia mucho antes de morir

La muerte de Julián Figueroa causó un gran impacto en el mundo del espectáculo al ser un joven que contaba con un gran futuro en su carrera como artista y también por ser hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián dos personas reconocidas y queridas por sus talentos.

A un año de su partida su madre sigue teniéndolo muy presente en todo momento por lo que ha ido revelando cómo ha sobrellevado la perdida de su hijo, cómo se encuentra su nieto José Julián, al igual que su nuera Imelda, y hasta ha confesado cual fue uno de los pedidos que le hizo antes de morir.

Esto le pidió Julián Figueroa a Maribel Guardia antes de su muerte

Fue el pasado 3 de abril de 2023 cuando se conoció la muerte de Julián Figueroa, a causa de un infarto y su madre aun llora su partida como si hubiera sido el primer día, pues la pérdida de un hijo es el dolor más grande para una madre.

Recomendados

Mientras ella intenta cuidar a su nieto ha confesado la petición que hijo le hizo durante una conversación que tuvieron mucho antes de su muerte, por lo que aseguran que el cantante predijo su muerte.

Y es es que el joven que falleció a sus 27 años, le pidió como gran favor a Maribel que en caso de morir cuidara a su hijo y hasta hizo prometérselo, sin embargo, en aquel momento y con gran incredulidad ella no le dio importancia a sus palabras por pensar que sería ella quien moriría primero.

“Ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando (me dijo): ‘Mamá, si algún día me muero por favor, prométeme (que vas a cuidar a Julián). (Le dije): ‘Hijo, por supuesto que lo voy a cuidar, pero me voy a morir primero yo, ya estoy viejilla, hijo. Así fue, nunca se sabe, y es real, nunca se sabe”, dijo durante entrevista al programa Ventaneando.

Pese al gran dolor que la invade Guardia ha tratado de sobrellevar su dolor con resiliencia y determinación. De igual manera, dijo estar convencida de que cree en la reencarnación, debido a una experiencia espiritual donde sintió la presencia reconfortante de su hijo, en paz y felicidad.

Maribel recordó a su hijo como un hombre excepcional, dotado de un corazón generoso y una dedicación altruista hacia los demás.