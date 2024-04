¿Son falsas? Acusan a Yailin la Más Viral de ponerle pestañas postizas a su bebé

Luego de que Yailin enfrentara diversas controversias con su actual pareja Tekashi, quien fue acusado por conductas violentas hacia la cantante durante su noviazgo. La pareja dejó todo atrás con un magno festejo para Cattleya por su primer cumpleaños.

El mes pasado la pareja celebró el primer año de Cattleya con una gran fiesta de temática marina, decorada por enormes bouquets de globos, personajes de animalitos y un colorido pastel de cuatro pisos. Eso sí, quien habría brillado por su ausencia fue el rapero Anuel AA quien no acudió al festejo, y es que tiempo atrás el exesposo de Yailin tuvo desencuentros no solo con ella, también con Tekashi 6ix9ine.

Ese mismo día la pequeña lució un gran vestidito rosa con fondo de tul y un tierno tocado floral que combinó perfectamente con los looks de Yailin y Tekashi, quienes también optaron por prendas del mismo tono.

Recomendados

Yailin la Más Viral presume el lujoso cuarto de Cattleya

Los bebés de los famosos están acaparando los titulares por los lujos que ya poseen a su corta edad y es que la nueva generación se proclama como toda una fashionista gracias a los atuendos que les han comprado aun siendo bebés.

A la lista se suma, Inti, la hija de Nodal, quien presume prendas de importantes marcas de moda como Fendi, Moschino, Gucci y Burberry. El pequeño ‘Marquitos’ hijo de Nadia Ferreira y Marc Anthony, también presume de lujos como su carriola Dior y sábanas Givenchy, la recién nacida; París, bebé de Maluma, tampoco queda atrás y Cattleya no sería la excepción.

Fue así que, luego de preparar una gran fiesta por el primer año de Cattleya, Yailin la Más Viral, compartió un posteo en la cuenta oficial de su bebé, donde mostró algunos de los lujos que posee la habitación de la pequeña.

Yailin presume la habitación de Cattleya Instagram: @yailinlamasviralreal (Instagram: @yailinlamasviralreal)

En la imagen se puede ver parte de su cuarto con una enorme fotografía de la pequeña que se ve colgando de la pared. La foto fue tomada el mismo día de su fiesta de cumpleaños, pero el cuarto no fue el que se robó la atención de los usuarios, sino los ojos de Cattleya que causaron debate en los comentarios.

Critican a Yailin por las pestañas de Cattleya ¿Son postizas?

El tierno momento que Yailin compartió a través de las redes sociales de su hija se vio opacado por los comentarios de diversos usuarios que la acusaron de poner pestañas postizas a la pequeña: “Está bien que tú uses filtro, pero ponerle pestañas a la bebé, me voy corriendo porque se van a atacar”.

Sin embargo, hubo quienes defendieron a la pequeña, argumentando que esto es parte de sus rasgos faciales, esto por las características físicas que la bebé posee, presumiendo cabello rizado y cejas pobladas: “el hecho que no haya visto un bb con esas pestañas no quiere decir que no exista”, y lo cierto es que Cattleya presume unos ojos divinos que fueron halagados por los fans de Yailin: “Pero qué pestañas y cejas más linda tiene”.