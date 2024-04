Qué es la escleroterapia, tratamiento que habría provocado un microinfarto cerebral a Laura Flores

Laura Flores es una de las actrices más famosas y exitosas de México, que ha participado en miles de telenovelas como Gotita de amor, Un refugio para el amor, Vuelve a mí y al diablo con los guapos.

A sus 60 años la famosa luce como de 40 y sigue triunfando en las telenovelas, además que se ejercita y presume su cuerpazo en redes, dando ejemplo.

Además, para lucir tan hermosa, la famosa se ayuda con algunos tratamientos estéticos que realzan su belleza natural y hacen que luzca más fresca y hermosa.

Pero, a veces algunos tratamientos pueden ser peligrosos y recientemente confesó que sufrió un microinfarto cerebral a causa de uno de esos tratamientos.

Qué es la escleroterapia, tratamiento que habría provocado un microinfarto a Laura Flores

A través de un video compartido en sus redes sociales, Laura Flores reveló que durante 20 años se ha sometido a la escleroterapia, y nunca le había sucedido nada negativo hasta ahora.

“Siempre me había hecho tratamiento de la escleroterapia donde se inyectan las piernas para que desaparecieran las venitas. Lo hacía cada seis meses durante los últimos 20 años”, reveló la famosa.

Y narró el momento de terror que vivió al sufrir el microinfarto. “En la semana previa a la semana santa. En la noche me dio un micro infarto cerebral, estaba con mi hermana viendo la tele y me dio un infarto micro cerebral. Se me paralizó mi brazo derecho y la mitad de la cara y no podía articular palabras. Yo quería hablar y no podía; una sensación espantosa”, destacó.

Cuando finalmente pudo hablar, la actriz gritó “doctor”, y la llevaron al hospital donde le realizaron varios estudios para determinar qué le sucedía.

“Recuperé el habla luego de 40 segundos y pude gritar ‘doctor’. Me llevan a mi médico, me estabilizó un cardiólogo. Me fui a los Estados Unidos, me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios. Al parecer la cicatriz es como una luz blanca en mi cerebro. Estoy viva de milagro”, dijo.

La escleroterapia es un procedimiento que se utiliza para tratar malformaciones de los vasos sanguíneos y del sistema linfático y consiste en inyectar un medicamento en los vasos, haciendo que se encojan, ayudando a disimular y desaparecer las várices que aparecen.

La famosa recomendó a sus seguidores acudir a un angiólogo antes de realizarse este tipo de tratamientos estéticos para evitar sufrir un cuadro tan grave como el que ella tuvo.