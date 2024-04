¿Los jeans más caros y feos? JLo impacta con carísimos pantalones, pero fue destrozada en redes por este “sucio” detalle

Jennifer Lopez está a punto de revivir una vieja tendencia que no están limpia como se pensaría de la diva del pop. Al parecer, lo sucio está de moda o eso quiere hacer ver JLo, quien paseaba por la ciudad de New York, una de las capitales mundiales de la moda, llevando un par de vaqueros sucios el fin de semana pasado.

Jennifer Lopez se luce con unos pantalones de mezclilla sucios

Se puede llegar a pensar que los jeans estaban manchados de esa manera, quizás sea así, pero estaban descoloridos con rayas por toda la mezclilla. Además, la pieza de ropa fue lavada por Acne Studios y tiene un precio de 620 dólares.

Jennifer Lopez, de 54 años de edad, sabe cómo vestirse, mezclar y combinar sus atuendos porque lució un top de cuello alto de cachemira Modal de Intimissimi, con un valor aproximado de 59 dólares. También tenía puesto un chaquetón azul marino para mantenerse abrigada durante sus salidas en la ciudad estadounidense, que estaba desabrochado, por lo que no faltaba la mezclilla sucia. Por supuesto, el juego de accesorios acompañó a la altura, con un bolso Chanel de tonalidad azul clara que lucía sin esfuerzo. En términos generales, era un look muy seguro para la “Diva del Bronx”, con pantalones sucios o no.

“La Diva del Bronx” impuso la moda en New York con unos Dirty Jeans

JLo ha estado pasando mucho tiempo en New York con su esposo, el actor y director de primer nivel, Ben Affleck, mientras encuentran un lugar para alquilar. A principios de este mes, aparentemente estaban viendo un apartamento de seis habitaciones con un valor de 45 mil dólares al mes en el Upper East Side.

Jennifer Lopez viene de publicar su noveno álbum de estudio This Is Me… Now, el pasado 16 de febrero, el cual gozó de un buen recibimiento por parte de sus millones de seguidores.