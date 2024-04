“Con filtros cualquiera”, el video de Shakira maquillándose que generó indignación por “no mostrarse real”

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas que a sus 47 años sigue cosechando éxitos, especialmente luego de lanzar su álbum Las mujeres ya no lloran.

La famosa ha logrado romper récords con su más reciente álbum que fue el más esperado por sus fans y luce cada vez más hermosa, juvenil y sexy con sus looks.

La cantante impone moda y tendencias con sus looks atrevidos y sexys con los que presume su cuerpazo y luce como de 20.

Sin embargo, la famosa no se salva de las críticas por sus arrugas que muchos aseguran que quiere ocultar a través de tantos filtros en sus redes.

Shakira y su video maquillándose por el que la critican y la llaman “falsa”

Shakira compartió un video en el que mostraba cómo se maquillaba a través de sus redes, dejando ver incluso el truco que usa para sus labios gruesos y probando que no es gracias al bótox.

En el video la cantante muestra cómo se arregla diariamente aplicando base, corrector, rímel, labial, brillo y cómo delinea sus labios logrando que luzcan gruesos y voluminosos, pero recibió crueles críticas por usar un filtro y no mostrarse al natural.

“No entiendo que se maquillan supuestamente para verse mejor y a eso encima le ponen un filtro”, “está como JLo, con filtros todas lucimos perfectas, muéstrate real”, “con filtros cualquiera se ve bien”, “Shakira no te pongas mucho filtro luego pareces otra en las entrevistas”, “Trate de imaginar a la Shakira pero tenía mucho filtro y vi a otra mujer 😂”, “Me encanta Shakira, Pero mucho filtro... 😢 Casi ni se ven los colores”, y “cero natural esa mujer y nada real”, fueron algunas de las reacciones en el video.

No es la primera vez que la critican por usar filtros pues siempre suele colocar filtros en sus fotos y videos, pero a pesar de las críticas no deja de hacerlo y prueba que eso la hace sentir bien y no está mal.

SIn embargo, hace unos días un video compartido en una cuenta de TikTok la dejó en evidencia al aparecer sin filtros ni photoshop, mostrando sus arrugas, algo por lo que la criticaron.