“Qué pervertidos”: Ricky Martin causa alboroto por erótico concierto con Madonna

Ricky Martin y Madonna hicieron una candente dupla en medio de la gira de la reina del pop ‘Celebration Tour’ en la que hace un recuento de sus 40 años de trayectoria, por lo que sus fans pueden rememorar su época dorada.

La cantante no dudó en invitar al boricua a su presentación efectuada en Kaseya Center, Miami donde ambos deleitaron y causaron revuelo cuando Ricky apareció para convertirse en jurado durante el tema su canción Vogue´.

Madonna ha sido una de las máximas exponentes del pop de los últimos tiempos y cuenta con una trayectoria plegada de éxitos, mientras que Martin es uno de los cantantes latinos más importantes y quien se ha convertido en uno de los representantes de la comunidad LGBT+.

“Gracias por invitarme. Siempre es muy divertido estar como invitado en tu fiesta. No se pueden perder este espectáculo”, escribió Ricky agradeciéndole a la diva por su invitación junto a un video del momento.

En el video se puede ver a los famosos sentados en sillas mientras distintos bailarines pasean frente a sus ojos con bailes eróticos, vestimenta sensual, la cual se van quitando de a poco para poner aun más candente el momento, mientras ellos les otorgan una puntuación.

La escena ha dejado a más de uno sorprendido en redes sociales y calificándola como “inapropiada”, “vulgar” y “pervertida” por lo que los comentarios negativos no tardaron en aparecer.

“Si quieren divertirse para eso es la privacidad, no entiendo porque siempre quieren exhibirse”, “Qué bajo han caído”, “Me gustan como cantan son guapos increíbles pero esto ya es como una depravación no me gusta ‚respeto la orientación sexual de cada persona”, “Ya esto es demasiado”, “La perversión humana no tiene límites”, han sido algunos comentarios.

Los conciertos de Madonna se caracterizan por ser bastante controversiales y donde la sensualidad es una de las protagonistas, por lo que en varias oportunidades ah sido criticada por su comportamiento pese a sus 65 años.

Mientras tanto, el intérprete de Livin’ la vida loca no teme a mostrar su sensualidad en el escenario y disfrutar de su soltería tras haberse separado de Jwan Yosef, el hombre con el que había formado una familia.

