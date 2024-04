Así puedes utilizar Chat GPT sin registrarte con una cuenta

Registrar una cuenta para usar un chatbot con inteligencia artificial suele ser un requisito para personalizar la experiencia del programa, proporcionando información sobre preferencias, historial de conversaciones y datos relevantes que pueden mejorar la precisión de las respuestas y la relevancia de las sugerencias.

Por supuesto que un registro te permite también otras funciones, como guardar conversaciones, realizar un seguimiento del progreso en tareas específicas o recibir recomendaciones personalizadas basadas en el historial de interacciones. Para los proveedores del servicio, el registro de los usuarios puede facilitar la gestión de la base de usuarios, la recopilación de datos para mejorar el rendimiento del chatbot y la implementación de medidas de seguridad adicionales para proteger la privacidad y la integridad de la información del usuario.

Y en general, en el vasto mundo de los chatbots impulsados por inteligencia artificial, con una competencia que ha crecido significativamente con propuestas como Gemini de Google y Claude de Anthropic, la necesidad de crear una cuenta para su uso ha sido regla general.

Ahí es donde OpenAI ha decidido dar una pequeña vuelta de tuerca, al permitir el acceso a ChatGPT sin necesidad de registro. Esta decisión busca ampliar la base de usuarios y ayudar a este chatbot, probablemente el más popular, a mantener su posición de liderazgo en medio de la creciente competencia recién mencionada.

Cómo utilizarlo sin cuenta?

Al acceder a chat.openai.com, los usuarios son recibidos con un simple “How can I help you today?” y pueden comenzar a interactuar con el chatbot de inmediato. Sin embargo, hay algunas consideraciones a tener en cuenta al utilizar ChatGPT sin registro

Se accede al modelo subyacente gratuito, GPT-3.5, que es técnicamente inferior a GPT-4.

No se puede conservar el historial de chat ni acceder a funciones adicionales.

Las funciones premium, como el dictado por voz y la conversación hablada, no estarán disponibles.

No se ofrecen las ventajas de la opción de pago, como el acceso a modelos más avanzados.

Aunque los usuarios sin cuenta pueden desactivar la opción de mejorar el modelo para todos, es importante tener en cuenta que OpenAI conservará todas las conversaciones durante 30 días por razones de seguridad. Además, estas conversaciones pueden ser revisadas por herramientas automatizadas o por el personal de OpenAI en caso de mal uso de la herramienta.