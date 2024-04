Así quedó la mujer atacada por Fofo Márquez, una brutal golpiza recibió por chocar su auto

El “influencer” mexicano Fofo Márquez, de 26 años, protagonizó un hecho detestable en un estacionamiento de San Mateo, en Naucalpan, Estado de México. El incidente se dio después que una mujer golpeará el espejo del auto del joven azteca.

El creador de contenido no tuvo reparo en arreglar la situación, simplemente atacó sin piedad a la conductora. Fue tal la paliza que le propinó, llevado por la ira, que acertó múltiples patazos y golpes al rostro.

Si hay VIDEOP del p1nche put0 del #FofoMárquez golpeando a la mujer en #Naucalpan. Voto a favor de que lo capen. pic.twitter.com/Qe8v7Kzgz4 — Heinz Zeta (@huichol19) April 5, 2024

“Lo que pasa es que entro yo y estaba estacionada ella aquí, entonces al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, entonces yo ya sabía que no era tan grave. Me bajo y la chava no se baja, y le comentó: ‘Oye, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos, porque quedamos muy “justitos”, dejame le voy a hablar al seguro’”, expresó.

Posterior al ataque, dos hombres intentaron ayudar a la víctima aunque el desenlace fue similar: Fofo los enfrentó con constantes golpes y patadas, para luego huir en su camioneta.

Mujer atacada por Fofo Márquez Captura de pantalla

¿Cómo quedó la fémina?

La mujer aparece con su rostro lleno de sangre y con temor reflejado en el tono de su voz. Mientras es grabada por testigos, ella relata lo sucedido mientras está sentada en su vehículo.

Posterior a lo acontecido, Fofo fue detenido por las autoridades. Lo más sorprendente de todo es la risa con la que posó para la fotografía de detención.

Mujer atacada por Fofo Márquez Captura de pantalla

El influencer fue trasladado a la penitenciaría de Tlanepantla, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar su situación legal.