Arthur The King; la lealtad del perro ecuatoriano que llega a la gran pantalla

Arthur The King (Captura de pantalla)

“Cuando has de correr 700 kilómetros por junglas y montañas de Sudamérica, lo último que necesitas es un perro callejero siguiéndote”, fueron las palabras de Mikael Lindnord en su libro ‘Arthur: el perro que atravesó la jungla para encontrar un hogar’ también inspirado en su compañero canino. La película ha llamado la atención de grandes y chicos pues esta basada en hechos reales. Te contamos la historia real que inspiró de “Arthur The King”.

La historia comienza con Mikael Lindnord , un deportista sueco, que decide entrar el Campeonato Mundial de Aventura Huairasinchi con su equipo Peak Performance de Suecia en el año 2014. Cerca de 200 deportistas de todo el mundo competían en equipos mixtos de 4 personas, quienes iniciaron su travesía el 9 de noviembre desde la Reserva Ecológica Antisana, la modalidad era a pie. El equipo Peak Performance de Suecia tenía ventaja, a partir de la modalidad de ciclismo estaban más que asegurados el primer lugar, pero todo cambio, en la Y de Cube, un pueblo ubicado en la entrada de la Mache Chindul, una reserva ecológica ecuatoriana en la provincia de Esmeraldas.

Mikael vió muchos perros callejeros durante toda su travesía, afuera de casas, en las calles, etc. Sin embargo, este perro era diferente , un callejero con motas en todo su cuerpo, lastimado la espalda (con un gusanero), desnutrido y descuidado, sin un baño hace mucho tiempo, probablemente nunca, se les acercó. A Mikael le causó pena y le dio su última albóndiga, el perro los siguió durante toda su trayectoria, 18 horas con 9 minutos, fue tanta la distancia que el can no sabía como regresar, para este punto el equipo se había hecho amigo del canino llamándolo Arthur.

Arthur y Peak Performance de Suecia (Captura de pantalla de Facebook/Team Peak Performance)

Llegaron a la Bocana de Búa, Quinindé. En la zona de los kayac solicitaron autorización para que Arthur vaya con ellos, el juez les dijo que no pues era peligroso para ellos y para el can. Bajo una vaga promesa de uno de los miembros del Staff que lo iban a cuidar y encontrar un hogar, Mikeal y su equipo se despidieron del can, mientras salían escucharon un chapuzón en el río, cuando regresaron a ver era Arthur que se había escapado y nadado hacia ellos. Los atletas, a pesar de la sanción que podrían recibir, subieron a Arthur al kayac y fue su compañero el resto de la travesía.

Arthur en el río alcanzado a su equipo (Teampeakperformance.se)

Arthur aunque fue un apoyo moral para el equipo terminaron la carrera en el puesto #12, no obstante, nadie el equipo se quejó pues tenían un nuevo amigo.

La odisea fue a la hora de llevar a Arthur a Suecia, pues en la nación europea no se aceptó el Certificado Zoosanitario de Exportación del can, la visa de Mikael estaba caducando y tenía que regresar, Lord Guau, ayudó con los trámites necesarios y prometió cuidar si Arthur debía quedarse un poco más, pero que tarde o temprano se reuniría con ellos.

Lo que no sabían es que l a familia Mikael y los medios suecos estaban haciendo presión para la aceptación de dicho certificado , incluso varías personas hacían llamadas diarias para presionar al gobierno, la noticia se hizo tan mediática que las autoridades dieron prioridad en los papeles del can. Cuando Mikael se retiraba en el aeropuerto triste por tener que dejar a su amigo, escuchó como entre correteos personal de Lord Guau llegaba con el Arthur y sus papeles aprobados, llevándoselo a vivir con él y su familia durante 7 años más.

Arthur fallece en el 2020 por cáncer, dejando un legado y cambiando la vida de Mikael para siempre.

Destacar que la película no se grabó en Ecuador sino en República Dominicana, ya que nuestro país no otorgó los permisos para la respectiva filmación por el factor de la pandemia de coronavirus. Mira el tráiler a continuación.