Rebel Wilson revela el crudo maltrato físico que sufrió por parte de su padre

La actriz Rebel Wilson ha estado en el centro de atención debido a su reciente biografía ‘Rebel Rising’, donde ha relatado sensibles momentos de su vida. Lo último que se conoció fue su verdad sobre los actos de violencia que sufrió de parte de su propio padre.

La protagonista de ‘Ritmo perfecto’ relató que su padre, fallecido el año 2013, perdió el control en medio de un viaje en automóvil cuando ella tenía 12 años y le pidió un Slurpee, que es una una bebida helada.

“Él se mueve violentamente como si realmente quisiera estrangularme, en ese mismo momento. Está furioso. Es como si se hubiera accionado un interruptor”, contó la artista, quien precisó que su hermana Liberty también estaba en ese momento, presenciando todo el hecho.

Se lleva la palma de la mano a la mejilla y, con toda la fuerza de un hombre adulto fuerte y fornido, me golpea” — Rebel Wilson

También recordó otra oportunidad, una noche calurosa, por lo que junto a su hermana decidieron mojar sus colchones. El padre entra y descubre que las camas estaban mojadas, por lo que cree que las niñas se orinaron.

“Se lleva la palma de la mano a la mejilla y, con toda la fuerza de un hombre adulto fuerte y fornido, me golpea mientras estoy acostada sobre el colchón mojado. Golpea. Golpea. Golpea”, asegura Wilson. Pero aclara que la peor parte se la llevó su hermana mayor.

“Nos quedan marcas rojas en brazos y piernas por haber intentado defendernos de los golpes”, añadió.

Perdió la virginidad a los 35 años

En sus mismas memorias contó que perdió la virginidad a los 35 años. “No todo el mundo tiene que perder su virginidad siendo adolescente. Las personas pueden esperar hasta que estén listas o hasta que sean un poco más maduras. Y creo que eso podría ser un mensaje positivo. Obviamente no tienes que esperar hasta los treinta como yo, pero no deberías sentirte presionado como joven”.

Contó que su primera vez fue con el actor y comediante, Mickey Gooch Jr.

“La vida es corta. No quería vivir mi vida sin experimentar el sexo. Experimentar el amor”, sentenció.