Entre pasteles de “corazones humanos” y un vestido Dior, así fue la boda soñada de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

“Te amo ahora y de alguna manera siempre te he amado y de alguna manera nunca acabará. Feliz segundo aniversario (ayer), preciosa.” Con estas palabras Malcolm McRae, esposo de Anya Taylor-Joy, realizó un post donde podemos ver algunos detalles de su boda secreta, lo felizmente casados que se encuentran y el amor que se profesan.

Anya Taylor-Joy, actriz y modelo britanicoestadounidense y también esposa de McRae, publicó el día de ayer la misma manera, unas palabras y detalles de su boda secreta. “Hace dos años, el día de los Inocentes, me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans. La magia de ese día está arraigada en cada célula de mi ser, para siempre. Feliz segundo (primer) aniversario mi amor...eres el más guay🫀”

El vestido utilizado por Anya es de la marca Dior, diseñado y confeccionado exclusivamente para ella y su boda. Por otra parte, sus fotógrafos fueron Cara Delevingne y Sebastian Faena y también invitados famosos como: Julia Garner, Nicolas Hoult, Miles Teller y su esposa, Keleigh Sperry quienes estuvieron celebrando la boda.

La actriz llamó la atención por la particularidad de sus pasteles que en forma de broma comentó “esos son pasteles de corazón anatómicamente correctos. Sí, soy el vampiro Lestat.” Pues como se vizualiza en el post sus pasteles eran de forma de corazón humano hiperrealista inspirados en el libro “The Vampire Lestat”.

Este festejo tuvo lugar en Palazzo Pisani Moretta ubicada en Venecia, Italia, con un aproximado de 150 invitados, el evento trató de mantenerse en secreto. Sin embargo, llamó la atención los distintos famosos en lo diversos balcones del lugar.

La pareja cumple años el mismo día 16 de abril. Se conocieron en el set de “Gambito de Dama” en el 2020, cuando ella grababa su protagónico, él quedó tan flechazo que escribió una canción con su banda more* “Really Want To See You Again”. Su relación es privada, no obstante, comparten sus momentos románticos y en entrevistas no son tímidos a la hora de expresar su gran amor.

En el 2022, McRae comentó para la revista Vogue, “Finalmente he encontrado a alguien que felizmente se sentará en silencio conmigo a leer, básicamente tenemos 80 años y 7 al mismo tiempo, y funciona muy bien”. Mientras que, Anya en el mismo año dijo “Sí, es difícil. Pero también es agradable porque valoras el tiempo que tienes cuando están juntos. Las actividades cotidianas están llenas de felicidad. Amo ir a la gasolinería con él, llenar el auto y luego tomar desayuno”.