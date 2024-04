¡Está mejor que nunca! El amor platónico del Ecuador, Erika Vélez, cumplió 42 años el 3 de abril, y sus amigos, colegas y miles de seguidores se volcaron a las redes sociales para felicitarla, quien se tomó el tiempo para repostear y responder por el cariño brindado.

La actriz y presentadora, ícono de la moda y belleza en el país, festejó sus 42 primaveras en Buenos Aires- Argentina. Desde allí subió unas espectaculares fotos desde el lujoso hotel 5 estrellas, Palacio Duhau - Park Hyatt, ubicando en el barrio La Recoleta del país sudamericano.

“Feliz 3 de Abril 🎉 🎂Gracias por todo lo amada que me han hecho sentir con sus mensajes, fotos, llamadas.Una vuelta más al sol en la que solo puedo dar Gracias”, fue lo que escribió al aparecer despampanante en las instalaciones del hotel que tiene infraestructura europea.

Recomendados

Vélez también estuvo disfrutando de su cumpleaños con la ganadora de MasterChef Celebrity, Nikki Mackliff y su novia Ana Aguilera, donde subieron algunas historias en su cuenta de Instagram, compartiendo algunos brindis de celebración.

Ecuador se rinde ante el cumpleaños 42 de Erika Vélez, el amor platónico de todos (Captura)

La presentadora de MasterChef Ecuador optó por un lujoso outfit y decidió nuevamente alargar su rubia cabellera. Botas celestes que combinaban con su cartera Gucci, y un camisón blanco de fondo con una chaqueta de gama de colores celestes y café.

Soltera y sin compromiso:

Erika Vélez reveló que ha recibido tres anillos de compromiso, también que sigue soltera, nunca se ha casado y explicó las razones. “Tres anillos de compromiso me han dado a lo largo de mi vida. Pero no me casé, porque resulta que existe un Dios todopoderoso, que me quiere, me ama y que sabía que esas personas no eran para mí”, dijo en un video de TikTok.

La última relación sentimental que tuvo Erika Vélez fue con el actor, Carlos Scavone.