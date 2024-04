¿Dejó la actuación? Macaulay Culkin presume su nuevo trabajo como “personal en hotel” y sorprende a sus fans

Macaulay Culkin es uno de los actores más famosos y exitosos que comenzó en el mundo de la actuación desde muy pequeño en películas como Mi pobre angelito, Ricky Ricón y Mi primer beso.

A sus 43 años el actor sigue triunfando aunque se ha alejado un poco de las pantallas para dedicarse a su matrimonio con Brenda Song y a su nueva vida como papá, pues ya tiene dos hermosos hijos.

Sin embargo, recientemente sorprendió a sus seguidores al mostrar su “nuevo trabajo” en un hotel.

Macaulay Culkin presume que trabaja como “personal en hotel” y sorprende a sus fans

Macaulay Culkin presumió en sus redes sociales su supuesto nuevo trabajo en un hotel de Nobu Los Cabos, y llevaba el uniforme.

“Entonces la señora y yo fuimos a @nobuloscabos para su cumpleaños. El primer día fuimos a la tienda de regalos y encontré esta camiseta. Como ahora me parecía al personal, decidí pasar mis cuatro días allí haciéndome pasar por: camarero junto a la piscina, ama de casa, chico de cabaña, asistente de servicio de habitaciones, salto de botones” , escribió el actor llevando unas bermudas beige con una camiseta del hotel y tenis blancos.

En cada imagen estaba desempeñando cada una de las labores que mencionó, como si estuviera trabajando en el hotel y sirviendo a su esposa, Brenda Song, pero todo se trató de una broma y publicidad al lujoso hotel, lo que causó mucha gracia en sus fans.

“¿Ya no es actor? Jaja es el mejor, siempre tan divertido”, “Ricky Ricón trabajando en un hotel, en qué momento pasó eso”, “él es el más divertido, lo amo”, “espero que no deje la actuación por este trabajo jaja”, “él es bueno en todo lo que hace aunque sea un trabajo”, “me encanta Macaulay, y Brenda es lo máximo”, y “será un gran trabajador en el hotel, él es lo máximo, solo espero que no deje la actuación”, fueron algunos de los comentarios en redes.