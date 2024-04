Familia olvida su comida por 3 meses en el horno y muestra cómo quedó

Un “Asado Radioactivo de año nuevo” fue como nombraron al video subido a la plataforma TikTok la usuaria @giulypedreira, quien entre risas y asco grababa como sacan su asado olvidado, que se encontraba allí por tres meses mientras la familia se encontraba de vacaciones. El asado se hallaba en el interior del horno desde Año Nuevo.

Las redes sociales hicieron viral una situación común entre usuarios “olvidarse algo mientras salimos de casa”, por lo general son las llaves, o algún documento. Sin embargo, esta familia llamó la atención pues se olvidaron su asado, y lo más impactante del asunto es el tiempo que estuvo allí, en un lapso de tres meses. Aunque solo vemos las expresiones de la persona que saca el asado del horno podemos imaginar el desagradable olor por sus gesticulaciones y el sonido de sus arcadas, pidiendo ayuda algo desesperado en el tono, para deshacerse del asado.

Sorprendentemente el asado no lucía en tan malas condiciones como lo esperaban. Se veía una costilla y algunos embutidos que tenían moho y un aspecto verdoso. Sin embargo, algunos usurarios aseguraban que con “lavadita y ya está listo para comérselo”, otros comentarios graciosos no se hicieron esperar desde “recalentado y ya tenemos comida una semana” hasta “científicos” los cuales explicaban por qué el asado no estaba podrido “la sal evita que la carne se pudra y resista más tiempo”. Existían también algunos comentarios preguntando cómo no se dieron cuenta o cómo se olvidaron “no entiendo cómo es que sobró asado, en mi casa no sobra ni el hueso” e incluso algunos más cuestionando su higiene y su falta de olfato a la hora de entrar su hogar.

El video cuenta actualmente con un millón de visualizaciones, muchísimos comentarios y más de 1000 compartidos, sacando risas a los internautas vitalizándose y cuestionándonos ¿Si revisamos todo antes de salir de casa? ¿Las llaves? ¿Documentos?¿El asado?