Sofia Caiche reveló que ha recibido propuestas ‘extrañas’: “Pero no soy la muñequita de la mafia”

Un camino de señalaciones, opiniones y especulaciones, eso ha dejado a su paso el más reciente testimonio de Mayra Salazar en el caso Metástasis. La relacionista y exfuncionaria pública se ha llevado a más de una persona por delante, salpicando en sus declaraciones a varios rostros de la televisión nacional.

Esto ha provocado que decenas de personajes de la farándula se expresen sobre lo que se conoció y también revelen algunos detalles. Una de ellas fue Sofía Caiche, quien dijo hace poco que ella sí había recibido propuestas ‘extrañas’ pero siempre las rechazó.

“No me hago la digna. Si no lo hice cuando era joven, no lo voy a hacer ahora que tengo 43 años. Pero igual yo respeto y cada persona es dueña de su vida y sus acciones. Lo que sí me molesta es que por algunas personas nos metan a todos en el mismo saco, y que estén especulando”, empezó diciendo Caiche en una entrevista con Reinaldo Vázquez.

Recomendados

Entonces el periodista le dijo: “Por lo tanto tu nombre no está en la lista de Mayra Salazar” y la actriz respondió: “No gracias a Dios no y ni estaré en ninguna lista”. “Yo no soy una muñequita de la mafia, sino una muñequita de mi hogar”.

En otros de sus pronunciamientos la actriz y presentadora, escribió: “Solo le pido a mi Dios oportunidades de trabajo, el resto viene por añadidura. El dormir con la conciencia tranquila NO tiene precio”, escribió.