¿Qué significa que tu pareja y tú se parezcan físicamente? Para algunos es motivo de alerta

Tener compatibilidad con el ser amado es lo deseable, sobre todo en gustos y hábitos, pero ¿qué significa que tu pareja y tú se parezcan físicamente?

Esto lleva el nivel de compenetración y afinidad hasta otro nivel, algo que en la mayoría de los casos sucede de forma inconsciente y que la ciencia ha estudiado al respecto.

Aunque para algunos pueda ser motivo de alerta buscar a una persona que se asemeje a nosotros para establecer una relación romántica, los expertos afirman que no hay nada de qué temer pues esto ayuda a que la atracción sea mayor.

Según el psicólogo, Justin Lehmiller, en su libro Tell Me What You Want citado por Mujer Hoy, “lo que nos es familiar tiende a ser lo que nos gusta y lo que nos atrae, aunque no seamos plenamente conscientes de ello”.

No hay nada de malo en tener una relación con alguien parecido a nosotros | (Scott Broome/Unplash)

Por eso, “estás familiarizado con tu propio aspecto, así que ver a otras personas con rasgos similares a los tuyos hace que te sientas más traído hacia ellas”, indica.

Incluso hay una teoría desarrollada en 1987 por el psicólogo Robert Zajonc de la Universidad de Michigan, que demuestra que las parejas que llevan casadas más de 25 años son muy parecidas físicamente entre ellas, llamado “similitud facial”.

Compartir rasgos puede hacer que la afinidad sea mucho mayor | (Pavel Danilyuk/Pexels)

Esto se explica por razones genéticas y de crianza, ya que sin pensarlo, estamos buscando que se parezca a nuestros padres, pero no debería ser algo preocupante o fuera de lo común. Lo mismo sucede con los estilos de vida, por lo que es normal que dos personas amantes del ejercicio se emparejen, o mas bien si prefieren quedarse en casa jugando videojuegos.

Otra situación que han detectado los investigadores, es que al pasar mucho tiempo con esa otra persona “es normal empezar a imitar gestos y expresiones hasta el punto de que, aunque el parecido físico no sea evidente, lo parece”, pues las personalidades empiezan a compenetrarse de gran manera.