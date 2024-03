Resurgen rumores de romance entre Danna Paola y Ester Expósito, tras el video de la actriz española con la supuesta novia

La amistad entre Danna Paola y Ester Expósito ha sido cuestionada por más de un seguidor de la cantante mexicana o de la actriz española. Aunque nadie pone en duda que exista un cariño entre ambas, las interrogantes saltan hacia quienes opinan que pudo haber pasado algo más.

Desde que las dos comenzaron a aparecer en fotos, luego de compartir escenas en la serie de Netflix, Élite, algunos internautas levantaron sospechas de que pudo haber existido un romance. Las teorías se afianzan con la relación actual entre ambas, ya que después de que eran muy cercanas, ahora son prácticamente dos desconocidas.

Estos rumores se habían dormido, pero el reciente video en el que Ester Expósito aparece bailando con una mujer, que dicen que es su novia, despertó la supuesta relación entre la española de 24 años y la mexicana de 28.

ester expósito y su novia estoy flipando eh pic.twitter.com/oQgZELIVLV — ju 𓃰 (@juditstrong) March 24, 2024

El secreto de lo que sucedió podría estar escondido en un tema musical de Danna Paola, en el que defiende los derechos de las preferencias sexuales de cada persona. Y aunque eso pudiera parecer irrelevante en la actualidad, hay que sumarle que la cantante mexicana dijo una vez que le gustó otra chica.

“Sí tuve un crush muy grande en alguna chica y ya lo escucharán en algún momento”, dijo Danna Paola en una vieja entrevista que ahora recuerda SDP Noticias.

Ese tema del que habla Danna Paola podría no estar todavía revelado. Pero también podría TQ Y YA de su disco K.O, que tiene frases como esta: “Amor es amor y que nadie se meta, aah Amor es amor y que nadie se meta, aah. Que no me vengan a decir que tú no eres para mí. Que tú eres mucha cosa pa’ que to’ esto acabe ahí”.