Hijos de Shakira buscan “facturar” como su mamá: lo que quieren Milan y Sasha por “Acróstico”

Toda una sorpresa fue la participación de Milán y Sasha en el tema Acróstico, cuando la cantante colombiana decidió abandonar repentinamente la ciudad de Barcelona. En esta ocasión, la artista barranquillera dedicó unas emotivas palabras a sus dos retoños en las que aseguró que siempre estará presente en sus vidas, independientemente de las situaciones que sucedan en la vida.

Shakira reveló lo que le pidieron sus pequeños por las regalías de “Acróstico”

De acuerdo a unas recientes palabras de la cantante, su carrera musical comenzó a la corta edad de 10 años, por lo que cuando atravesó sus 15 logró comprarse su primer carro. De igual forma, la nacida en Colombia inició sus pasos en la composición de canciones a los 8 años, algo que está sucediendo con sus hijos, quienes han expresado un talento excepcional para el piano y la batería.

En su más reciente aparición en The Tonight Show with Jimmy Fallon, Shakira habló acerca del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico que lleva por nombre Las mujeres ya no lloran. En esta conversación, la cantante colombiana recordó el día en que los pequeños Milán y Sasha de 11 y 9 años respectivamente, le pidieron especialmente que quieran ser parte de esta nueva producción musical.

Milán y Sasha quieren las regalías de “Acróstico”

“Escribí una canción para ellos llamada Acróstico y, ya sabes, ellos a veces pasan por el estudio y fueron a visitarme cuando estaba grabando esta canción. Escucharon la canción, sabían que era para ellos y empezaron a cantar frente al micrófono y sonaron tan bien”, comentó Shakira.

De acuerdo con la artista, grabaron la canción y después también le pidieron formar parte del video oficial, pero lo sorprendente de todo fue la pregunta que le hicieron recientemente: “Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum … Y ahora están preguntando por las regalías”.

Además, Shakira les está enseñando el valor del dinero y la importancia de trabajar desde jóvenes

“Cada uno tiene su ‘puerquito’ y están ahorrando porque quieren comprar un carro cuando sean grandes, porque yo les dije: ‘No les voy a comprar un carro o un teléfono, u otra cosa. Si ustedes lo quieren, van a tener que ganárselo’”, finalizó.