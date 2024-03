“La muerte de ...”: la alarmante profecía de Nostradamus sobre la Iglesia que alerta a las redes

A lo largo de la historia, Nostradamus ha sido muy reconocido por sus predicciones acertadas que, con el pasar de los años, se cumplen cada vez más. En su libro “Les Prophéties”, el boticario francés dejó por escrito todos sus vaticinios para el resto de la humanidad. Un claro ejemplo de ello fue cuando predijo el ataque a las Torre Gemelas, o la muerte de la reina Isabel II.

La escalofriante profecía de Nostradamus que involucra a la Iglesia Católica

Debido a la gran cantidad de aciertos, el mundo entero tiembla cada vez que una predicción de Nostradamus se aproxima. Tal es así que, en el 2024, un hecho muy terrible, según sus vaticinios, sacudirá las bases y estructuras de la Iglesia Católica.

Desde terremotos a una guerra mundial: Nostradamus y las sorprendentes predicciones para el 2024 Las predicciones de Nostradamus están en su libro "El Profeta" (Foto: Unsplash / Freepik)

El médico francés escribió “Les Prophéties” en el siglo XV, pero el paso de los años no impidió que el porcentaje de éxito en sus predicciones haya disminuido. Por lo tanto, Nostradamus anticipó que las noticias para el Papa Francisco y para la Iglesia Católica no serían las mejores en el 2024. No obstante, es importante tener que en cuenta que, al ser un vaticinio, no quiere decir que ocurra efectivamente.

“A través de la muerte de un pontífice muy anciano, un romano de buena edad será elegido. De él se dirá que debilita su sede, pero permanecerá mucho tiempo sentado y en actividad mordaz”, reveló hace más de 500 años.

Nostradamus dejó sus vaticinios escritos en “Les Prophéties”

Además, en sus predicciones alertó acerca de la profecía de San Malaquías, la cual asegura que habrá 112 Papas antes del fin del mundo. A raíz de eso, se piensa que el Papa Francisco cumpliría esta misión.

El Papa Francisco sale al final de la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 24 de marzo de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP (Alessandra Tarantino/AP)

Nostradamus también predijo problemas en el mundo para el 2024. Desde guerras, problemas climáticos y hasta hambrunas. “La tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea”, aseguró. Además, otra profecía revela la “expulsión forzada” por parte del “Rey de las Islas”. Muchos aseguran que podría tratarse de la abdicación del rey Carlos III.