El nuevo álbum de Shakira rompió récords y se convirtió en el más reproducido en lo que va de 2024

Shakira empieza a cosechar los éxitos de su nuevo álbum ‘‘Las Mujeres Ya No Lloran, ya tiene más de 10 mil millones de streams, convirtiéndose en el álbum con más reproducciones del 2024.

El pasado martes 26 de marzo de 2024, Shakira lanzó el video musical dirigido por Mike Ho para su nueva contagiosa canción “Entre Paréntesis” junto a Grupo Frontera.

“Ya liderando las listas alrededor del mundo, Las Mujeres Ya No Lloran marca el primer álbum de Shakira en siete años y es un testimonio de su resiliencia y fuerza, así como del poder de la música para transformar incluso las experiencias más difíciles en momentos preciosos”, señala un comunicado compartido por la artista.

El álbum fue descrito por NME como “su álbum más aventurero... un regreso empoderador. Continúa empujando los límites para la música pop latina y hace que el género sea un evento global”.

Shakira se presentó en Nueva York

La cantante colombiana utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para ponerles una cita a sus seguidores de la gran manzana, pues les pidió que se reunieran en la famosa calle de Times Square, en la que ofreció un concierto totalmente gratis.

TSX Entertainment representa un avance significativo en el entretenimiento en vivo, ofreciendo una plataforma incomparable para que los artistas muestren su talento en uno de los lugares más icónicos del mundo.

“Situado detrás de un impresionante cartel de 18,000 pies cuadrados, el escenario se revela cuando dos enormes puertas LED se abren contra el vibrante telón de fondo de Times Square, creando una experiencia extraordinaria que resonará con el público durante años”, registra el documento.

“¡Hola, New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Qué increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum: Las mujeres ya no lloran”, dijo ella.