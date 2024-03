Video de Kate Middleton en el que anuncia su padecimiento de cáncer habría sido creado con IA, estas serían las pruebas

A menos de una semana de haberse dado a conocer la noticia de que Kate Middleton, la princesa de Gales padece cáncer, el mundo entero sigue conmocionado. Ante esta lamentable revelación, los internautas se han unido en fuerzas y palabras de apoyo, para hacer llegar sus mejores ánimos a la familia real británica.

Sin embargo, luego de difundida la grabación que puso en paro las especulaciones sobre la salud de Kate Middleton, y donde ella misma sale hablando sobre el padecimiento que le fue detectado tras someterse a una cirugía abdominal el pasado enero, las investigaciones alrededor de la princesa de Gales no han parado.

De acuerdo a una exhaustiva observación en detalle de los usuarios en redes sociales, el video de anuncio del cáncer de la princesa habría sido creado con ayuda de Inteligencia Artificial, pues presenta muchas inconsistencias, entre ellas, la ausencia de expresiones faciales y los movimientos robóticos.

Hay quienes afirman en la red social de ´X´ haber pasado la filmación por un analizador de IA, el cual arrojó como resultado “96% de posibilidades de que se haya utilizado la IA”. Por otra parte también existe una lista que destaca los fallos, siendo otro el del uso de una locución y suéter de hace 7 años.

1. El brazo tiene movimientos IA

2. La boca se desfigura; dientes IA; no hay arrugas de expresión; no está su lunar

3. El cabello tiene forma y movimientos IA

4. El fondo sin movimientos, parece un cuadro

5. Locación y outfit de hace 7 años https://t.co/dGiuTmp3ym#KateMiddleton pic.twitter.com/omK48yrbA4 — 𝛴𝑙𝜈𝑠 🔥 (@Elvs_777) March 23, 2024

Estas han sido las conclusiones que han surgido desde el internet y que hasta el momento la casa real no se ha pronunciado para desmentir ni afirmar.

¿Cómo fue el anuncio de la princesa de Gales?

Después de largos meses de silencio y de estar lejos de los ojos de la opinión pública, Kate Middleton reapareció con una declaración para contar que está en tratamiento por un cáncer.

El video fue grabado el miércoles y difundido hace pocos minutos por la BBC.

Vestida con un chaleco blanco y rayas azules, jeans y sentada en la banca de un jardín, Kate dijo que estaba bien y que está en las primeras etapas del tratamiento de quimioterapia “preventiva”. No indicó cuál era el tipo de cáncer.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento“, dijo en el video que también fue difundido por las redes sociales de los Príncipes de Gales.