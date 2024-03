“Parecía la pijama”, el look “informal” de Shakira en programa de Jimmy Fallon que desató las críticas

Shakira La cantante se llevó las críticas por este look que consideraron "informal" (@shakira/Instagram)

Shakira está viviendo uno de los mejores momentos de su vida luego de estrenar su álbum Las mujeres ya no lloran, pues ha sumado miles de éxitos en solo días.

La cantante logró un gran récord con su nuevo álbum al convertirse en el más escuchado de 2024 con más de 3.5 billones, lo que la llevó a ganar 7 veces platino.

Sus fans están más que felices por cada uno de sus temas como Puntería, y Entre Paréntesis, y la famosa estuvo este lunes en el programa de Jimmy Fallon, donde tuvo un desempeño espectacular.

La colombiana cantó su nuevo tema Puntería luciendo un atuendo blanco con un top cut out muy sexy y también lució su espectacular figura en un minivestido negro con piedras plateadas y botines en el mismo tono.

Sin embargo, uno de los looks que llevó en otro segmento desató las críticas, pues lo consideraron informal y poco elegante.

El look de Shakira en el programa de Jimmy Fallon por el que la critican

En uno de los segmentos del programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, Shakira llevó un atuendo monocromático con el que se llevó las críticas.

La cantante colombiana lució un pantalón deportivo con una camiseta blanca sin mangas en un segmento en el que movía sus caderas para probar que “sus caderas no mienten” con Jimmy Fallon y Drew Barrymore.

Además, se tomó algunas fotos con este look con el logo del programa de fondo y desató indignación.

“Esa fue la ropa que llevó a ese programa que horror”, “parecía la pijama de dormir por favor Shaki”, “tan lindos los otros looks para fallar con este tan feo”, “amo sus looks siempre pero este dejó mucho que desear”, “aunque lució espectacular con el vestido, este fue el peor look que se pudo poner”, y “de verdad Shaki? Ese atuendo tan informal para ese programa?”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque recibió estas críticas, son miles de fans quienes alaban a la cantante y aseguran que está en su mejor momento tras superar la traición de Piqué.