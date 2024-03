“Mi marido me estaba arrastrando”: La razones de Shakira es sacar nuevo disco después de 7 años

El nuevo álbum de Shakira, “Las mujeres ya no lloran” está en todas partes del mundo, ya que ha tenido que pasar siete años para que la colombiana nuevamente lance un disco. En el programa estadounidense The Tonight Show, la artista se sinceró indicando que nuevamente se siente libre para componer y crear nueva música porque ya no tiene marido que la “arrastraba”.

Dentro del disco se encuentran canciones como Te felicito, TQG o la BZRP Music Sessions 53 junto a otras de nueva creación como Tiempo sin verte, Nassau o Puntería, que se ha convertido en el primer single de esta nueva era.

En una conversación con Jimmy Fallon, la colombiana explicó que su nuevo disco tiene un valor de fortaleza de las mujeres como su poder de decisión: “Las mujeres ya hemos llorado durante mucho tiempo, ahora le toca a los hombres”, agregó.

“Nos mandaban siempre a llorar por el hecho de ser mujeres y nos decían que teníamos que reprimirnos delante de nuestros hijos y el resto de la sociedad. Pero nadie te debe decir cómo debes actuar. Las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar y hasta cuando. Nadie nos tiene que decir cómo afrontar las dificultades a las que te enfrenta la vida”, agregó.

En ese momento, Fallon le recordó que llevaba siete años sin sacar un disco, por lo tanto le preguntó sobre qué había pasado ese tiempo y por qué decidió hacerlo ahora. “Llevabas siete años sin sacar disco, ¿Qué te ha llevado a pensar que era el momento idóneo para hacerlo?”.

“No he tenido tiempo por el factor marido, pero ahora ya no lo tengo. El marido me estaba arrastrando. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad”, dijo Shakira.

La cantante aseguró que Gerard Piqué le frenó a la hora de sacar sus proyectos adelante y que no ha sido hasta ahora cuando ha podido retomar su trayectoria musical. ‘Este disco es una catarsis para mí’, enfatizó.