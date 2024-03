La presentadora de televisión que descubrió la infidelidad de su pareja por un preservativo.

Carolina Cruz, reconocida presentadora de televisión colombiana, dio a conocer por medio de su libro “Mi mundo, mis huellas” y el podcast que lleva el mismo nombre, un pedazo de su vida privada. En un reciente episodio dio a conocer una anécdota respecto a la ocasión en que su expareja le fue infiel y ella se pudo dar cuenta porque encontró un preservativo usado.

“La verdad es que he tenido varios novios y la gran mayoría me han puesto los cachos”, dijo Cruz en su pódcast. Luego, añadió que “el tema de la fidelidad es una elección y es una elección que para todo el mundo no es tan fácil. Fue el momento más doloroso en una relación para mí”.

La presentadora de TV quiso contar esta situación en específico debido a que esto marcó su vida hacer varios años atrás, cuando ella tenía 24 años. Lo doloroso se debió a que ella estaba muy enamorada. “Ese noviazgo fue muy importante para mí, marcó mi vida”, señaló. Sin embargo, todo terminó cuando se dio cuenta que había otra mujer en la relación.

Así fue como encontró el preservativo usado

“No me faltó sino llegar a la casa y verlo en acción. Pero encontré su condón utilizado entro del tarrito del baño”, reveló Carolina. Ese día ella lo llamó a la casa y contestó otra persona, por lo que sintió que algo no estaba bien y empezó a sospechar. Luego habló con él y quedaron para verse. Pero empezó a encontrar cosas que no concordaban.

Ella aseguro su pareja no ya no le sostenía la mirada: “yo entro al baño, me da por abrir el cajón y tenía la caja de condones abierta. Después, iba a botar un papel a la basura y me encuentro un papel higiénico doblado como un origami, me da por coger el papel y estaba el condón recién utilizado”, lo que se convirtió en prueba suficiente para poner fin a esa relación.

Aquí el podcast: