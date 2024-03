Influencer pidió canje para cenar gratis y la respuesta del chef se viralizó en redes

Se trata del chef Stéphane del Rio, de Le Bistroman Atelier de Madrid. La historia que tuvo con un influencer se ha viralizado en redes sociales, todo por la respuesta que le dio luego que el creador de contenido le ofreciera un canje para cenar en su restaurante.

“¡Hola a todo el equipo de Le Bistroman Atelier! Apasionados por los viajes y por compartir en las redes sociales, estamos a punto de llevar a cabo un proyecto ambicioso: ¡recorrer España sin gastar un euro!”, empezaba el mensaje del influencer, quien planeaba llegar con un camarógrafo y un colaborador.

“Para enriquecer esta experiencia y ofrecer a mi comunidad una experiencia auténtica, me gustaría incluir su restaurante en mi itinerario. Esta noche llegamos a Madrid, somos tres, mi camarógrafo, mi colaborador y yo”, continúa explicando en el mensaje.

Recomendados

Influencers (Pexels)

Continúa mencionando que cuenta con 300.000 seguidores en TikTok, 45.000 en Instagram y 10.000 en YouTube y por la cena ofreció realizar “un video cautivador en TikTok y en YouTube, destacando su establecimiento y la experiencia culinaria única que ofrecen”. Y concluye con un: “De plus, nous sommes français”.

La respuesta del chef a influencer

Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaban, el chef se negó a la propuesta con una particular y contundente respuesta: “¡¡¡Hola!!! ¿Y no se te ha ocurrido ponerte a trabajar?”.

A lo que el influencer responde: “Lo siento, no entiendo”.

Finalmente el chef publica la conversación con el siguiente texto: “El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. Claro que sí, campeón!!”.

El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. Claro que sí, campeón!! pic.twitter.com/IrrvJXjvqk — Stéphane del Rio (@StephanedelRio) March 24, 2024

Stéphane del Rio compartió esta anécdota en la cuenta X y no tardó en viralizarse, ha acumulado alrededor de 10.000 ‘me gusta’, generando una avalancha de comentarios tanto de apoyo al chef como críticas al creador de contenido y viceversa.

Un ejemplo que abrió un debate a la famosa estrategia del canje y la publicidad a cambio de servicios. “Este tipo de perfiles, que se autodenominan “creadores de contenido”, son los caraduras de siempre, que creen que todo debe ser gratis porque ellos lo valen”, “El procedimiento y la manera de escribir no es la correcta, pero este tipo de propuestas, a veces, pueden llegar a ser beneficiosas”, “‘Recorrer España sin gastar ni un euro y monetizarlo”, “Hoy en día a cualquier payasada le llaman proyecto”, son algunos de los cometarios que se leen en la publicación.