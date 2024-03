¿Homenaje? Los detalles ocultos detrás del look de Shakira por el que la compararon con Selena Quintanilla

Shakira está disfrutando de un nuevo éxito en su carrera musical junto a Grupo Frontera con el tema ‘(Entre Paréntesis)’, donde, nuevamente, se da una oportunidad en el género del regional mexicano mezclado con cumbia, con un grupo que ha logrado destacar por sus pegajosos temas y aplaudidas colaboraciones con Bad Bunny, Manuel Turizo y Grupo Firme.

Pese a su escandalosa ruptura con Gerard Piqué, la barranquillera está en el mejor momento de su carrera siendo apoyada por sus seguidores quienes han escuchado su versión de la historia a través de los temas que fue presentando previo al lanzamiento de su álbum que la devolvió de una ausencia en la música con ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Shakira y Grupo Frontera Youtube: Shakira

A tan solo unas 20 horas de haberse estrenado el video oficial de su tema con Grupo Frontera, ya acumula casi dos millones de visitas y cientos de comentarios de los internautas que agradecieron a Shakira el tributo que le había rendido a los mexicanos a través de su video musical.

Shakira rinde tributo a México en el videoclip para ‘(Entre Paréntesis)’

Los fans de Shakira no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que la barranquillera estaba rindiendo un digno homenaje a México, dejando algunos guiños a través de su vestimenta y sus movimientos que recordaron a uno de los íconos del ‘texmex’ Selena Quintanilla.

El homenaje a la Virgen de Guadalupe

Shakira se enfundó en un look de camiseta de tirantes y pantalones caqui mientras estaba en un taller mecánico junto a Grupo Frontera donde, posteriormente, tomó su guitarra, esa que la acompañó desde los inicios de su carrera para empezar la canción.

Posteriormente, la colombiana se enfundó en un conjunto de blazer corte crop negro con bordados verdes donde, la parte posterior, mostraba una de las imágenes más queridas y veneradas por los mexicanos, la ‘Virgen de Guadalupe’.

Shakira videoclip '(Entre Paréntesis)' Youtube: Shakira (Youtube: Shakira)

Un digno tributo a Selena Quintanilla

Los fans notaron algunos de los icónicos pasos de baile de la cantante de ‘Como la Flor’ en el video de Shakira, lo que para sus fans supuso un digno homenaje a la reina del ‘texmex’ quien fuera tan querida y apoyada en México y que hoy en día sigue siendo recordada a más de dos décadas de su sensible fallecimiento.

Esto no fue todo, pues hasta su look emuló a la cantante de ascendencia mexicana que irrumpió en el mundo de la música con temas que se volvieron un éxito en la década de las 90. La colombiana llevaba debajo de su blazer tipo crop un bustier, que fuera una de las piezas clave en los looks de Selena Quintanilla y quien llevara a lo más alto este tipo de prenda en el mercado, haciéndolo un distintivo y sello de sus outfits arriba del escenario.

Los fans rápidamente reaccionaron a este baile y look, dejando comentarios comparando a las dos reinas de la música: “La vueltica homenaje a Selena con el bustier”, “Amé la vueltita al estilo Selena!”, “Ella me da vibras de Selena Quintanilla, pero es hermosa”, “Shakselena sí existe”, “Alguien más amo esos pasos al estilo de Selena”.