Ana Gabriel interrumpe concierto en Puebla para recibir oxígeno, ¿se encuentra enferma?

Se ha vuelto viral un video en el que Ana Gabriel interrumpe su concierto en el Estadio Hermanos Serdán, ubicado en la ciudad de Puebla, para poder recibir oxígeno.

Muchos fanáticos de la cantante se han mostrado preocupados por este hecho, ya que temen que no esté bien de salud, no obstante, todo se debió a que el aire estaba contaminado con las cenizas del volcán.

El concierto tuvo lugar el pasado 22 de marzo y después de que Ana Gabriel acabara de interpretar una canción, le pidió un minuto a su público para poder recibir oxígeno porque se encontraba evidentemente afectada.

Ana Gabriel aclara que nunca abandonó el concierto

Poco después de que se volviera viral el video de Ana Gabriel pidiendo un minuto para recibir oxígeno en el concierto de Puebla, se corrió el rumor de que no había regresado al escenario.

#AnaGabriel ACLARA en su twitter que no abandonó el escenario en su concierto de la noche de ayer en Puebla, solamente pidió permiso al público de ir a tomar oxígeno un minuto ante la actividad del volcán Popocatépetl que estaba provocando la caída de ceniza. @ANAGABRIELRL pic.twitter.com/sZH3I9sIEa — 𝑹𝒐𝒍𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏〽️ (@RolandoRomMa) March 24, 2024

“Quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en Puebla, YO NO ABANDONÉ EL ESCENARIO, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respiré cenizas del popo, y no fui solo yo los que se vieron afectados también mi gente y el público mismo”, escribió la reconocida cantante de 68 años de edad en un comunicado que compartió a través de sus redes sociales.

Y añadió: “salí un par de minutos Y REGRESÉ AL ESCENARIO CON LA COMPRENSIÓN DEL PÚBLICO DE PUEBLA Y TERMINAMOS EL SHOW CON DIGNIDAD. Dejen de meter cizaña, el mundo ya está al revés, sumemos no restemos”.

YO NO ABANDONÉ EL ESCENARIO, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respire cenizas del popo, salí un par de minutos Y REGRESE AL ESCENARIO CON LA COMPRENSIÓN DEL PUBLICO DE PUEBLA Y TERMINAMOS EL SHOW CON DIGNIDAD. pic.twitter.com/t01AlKOvkl — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) March 24, 2024

Ana Gabriel no ha sido la única artista que necesitó un momento para poder recibir oxígeno recientemente, pues lo mismo le pasó a Laura Pausini en la Arena de Ciudad de México, y en ambas situaciones, las cantantes siguieron con el show y terminaron el concierto.