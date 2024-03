Duras palabras de Ozuna contra Piqué, le recordó lo valiosa de Shakira

Shakira regresa con fuerza este 2024 al presentar su disco “Las Mujeres Ya No Lloran”. El mismo incluye muchos de sus pasados éxitos, además plantea dar un cierre a su ruptura con Gerard Piqué.

Estamos cerca de dos años de la ruptura entre el excampeón del mundo y una de las máximas estrellas pop de la actualidad, el pasado 04 de junio del 2022 se confirmó su separación. El español le fue infiel a la cafetera, lo cual desató una ola de hate contra el exculé.

Los constantes temas y participación de similares han dado un panorama de cómo se ha sentido Shaki en estos últimos meses, además de los proceso que ha tenido que atravesar.

Recomendados

Ozuna protege a Shakira

El cantante de género urbano no dudó en publicar un mensaje contra Piqué este 22 de marzo. El “Negrito Ojos Claros” dio a entender que el español fue un tonto al dejar ir a una mujer de la magnitud de la colombiana.

“Yo no sé qué estaba pensando Piqué. Mira está diosa, una reina muy bella”, fue el escrito del puertorriqueño. El mismo acompañó de una fotografía junto a la múltiple ganadora del Grammy.

Su duodécimo álbum

Shakira conversó con CNN sobre el proceso de esta nueva producción. Señaló que mucha gente colaboró con ella a través de un diálogo sanador.

“No solamente yo iba encontrando la fuerza sino que yo creo que también muchas personas, a través de las canciones, me iban hablando. Me iba encontrando con tanta gente en la calle, que me iban contando sus historias y eran muy parecidas a las mías, a lo que yo tenía que decir, yo creo que mutuamente nos fuimos sanando, nos fuimos empoderando, así que aquí estamos para celebrar lo que viene porque el futuro es lo que importa”.

Además, en una entrevista para The New York Times, Shakira contó que este era un álbum conceptual, sin que haya sido su intención al inicio.