Presentador de televisión se queja porque nuevamente le toca estar en mesa para las votaciones de abril 2024: “ya estoy harto”

El magister en Periodismo y reconocido presentador de televisión de ‘De Casa en Casa’, Jorge Heredia, estalló de ira, al enterarse que nuevamente tendrá que ser parte de las Juntas Receptoras del Voto (JVR) de la Consulta Popular que se realizará este 21 de abril de 2024. Indicó en sus redes sociales que ya ha estado en mesa por más de 10 veces.

En una historia de Instagram el presentador se mostró indignado ya que indicó que en múltiples ocasiones se ha acercado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar que lo desvinculen porque ya ha estado en mesa en más de 10 ocasiones y que lamentablemente sigue apareciendo para cumplir con este deber ciudadano.

“Estoy molesto y amargado, el CNE miente porque dice que uno no vuelve a salir en mesa después de salir tres veces, es mentira, porque cogen la misma data. He estado de primer vocal, presidente y ahora de secretario de mesa. Ellos piensan que uno no trabaja porque ya estoy harto de salir en la Junta Receptora del Voto, estoy harto, desde que tengo uso de razón he salido más de 10 veces, donde me han obligado a asistir y donde cualquier otra persona podría hacerlo”, dijo Heredia.

Luego en su cuenta de X, escribió que se ha acercado en múltiples ocasiones y que el personal le atiende groseramente: “Hasta cuando mienten dijeron que los que salían más de 3 veces en junta no estarían más (yo he estado más de 10 veces) he ido a reclamar en múltiples ocasiones y si pésimo y grosero personal solo te dicen tiene que ir, HASTA CUANDO ME Seguirán OBLIGANDO a está en JRV”, escribió.

@cnegobec hasta cuando mienten dijeron que los que salían más de 3 veces en junta no estarían más (yo he estado más de 10 veces) he ido a reclamar en múltiples ocasiones y si pésimo y grosero personal solo te dicen tiene que ir , HAST CUANDO ME Seguirán OBLIGANDO a está en JRV — Jorge Heredia S. (@jorgeherediatv) March 20, 2024

Jorge Heredia tiene una licenciatura en Comunicación y una maestría en Periodismo. También ha sido presentador de diferentes espacios en la televisión nacional. Su carrera empezó como participante de un reality de competencia.