“Es la primera vez que me enfrento a tanto”: Shakira revela las dificultades a las que se ha enfrentado desde que es madre soltera

De cara a la salida de nuevo y esperado álbum, Las mujeres ya no lloran, que se lanzará este próximo viernes 22 de marzo, Apple Music 1 se ha reunido en exclusiva con la superestrella mundial Shakira en Miami para hablar de la creación de un disco nacido de su primera y explosiva colaboración con Bizarrap.

Durante la conversación, Shakira ha descrito el álbum como “muy conceptual”, explicando que “no fue así intencionadamente”, pues ha sido un “proceso visceral vinculado a las dificultades de la vida”. De igual forma dio detalles sobre su nueva vida como mamá soltera y como balancea todo para seguir pendiente de sus niños Milan y Sasha.

“He estado grabando un vídeo, haciendo fotos, preparándome para otro vídeo, para el lanzamiento de mi álbum. Así que me voy a dormir todos los días sobre las nueve de la mañana. Ayer llegué a casa a las siete de la mañana. Mis hijos ya me estaban esperando, así que desayuné con ellos, me quedé despierta con ellos. A veces ni siquiera me voy a dormir hasta que es su hora de acostarse. Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos y acostarlos y luego ya me desmayo. Es la primera vez que tengo realmente que hacer frente a tanto como madre soltera”, ha dicho, conectando con el sentimiento de muchas madres solteras o separadas que trabajan y educan a sus hijos en soledad.

En cuanto a su nueva vida en Miami, donde la hemos visto retomando su vida social y el contacto con sus amistades de siempre, Shakira ha extraído otra importante lección, “Amo el amor, pero creo que incluso amo la amistad un poco más. Porque pensé que el amor estaría siempre ahí para mí y ese es uno de mis sueños rotos. No sé si volveré a encontrarlo. Probablemente no, no lo sé. Pero la amistad, sí. Cuando tuve que enfrentarme a los momentos más oscuros y duros de mi vida, los amigos estaban ahí y me mantuvieron unida. Los que lo hicieron realmente me mostraron el verdadero significado de la vida. Puede que no envejezca con una pareja, pero envejeceré rodeada de buenos amigos”, ha concluido.