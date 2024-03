¿La engañó Mario Casas? Eiza González confesó que está soltera y habló de su decepción amorosa

Eiza González ha logrado escalar hasta la cima de la actuación al aparecer en distintas películas de Hollywood y ser una de las actrices más codiciadas del momento en la industria cinematográfica.

Sin embargo, su vida amorosa ha contado no ha contado con la misma suerte pues han sido varias las relaciones fallidas que ha tenido, aunque si ha corrido con la suerte de estar con distintos galanes famosos como es el caso de Liam Hemsworth, Cristiano Ronaldo, Calvin Harris, Josh Duhamel, Timothée Chalamet, Paul Rabil y más reciente de Mario Casas.

Aunque muchos pensaban que la mexicana había encontrado el amor en el actor español tras ser captados hace unos meses atrás dando un paseo por Roma, ahora ha sido ella misma la que ha encargado de revelar que se encuentra soltera y ha explicado sus motivos.

Eiza González y su decepción amorosa

Aunque Eiza González no le cierra las puertas al amor, lo cierto es que ha confesado que ha sufrido distintas decepciones amorosas pues suele enamorarse perdidamente y en algunas oportunidades no a sido correspondida.

Es por ello que ve con gran dificultad enamorarse y ha revelado que actualmente se encuentra soltera, por lo que su relación con Casas fue fugaz. Sin embargo, no ofreció detalles de dicho romance.

“Me he dado por vencida. Ya no estoy buscando [una pareja]. Te lo digo: cuando estoy enamorada, me enamoro tan profundamente y me cuesta mucho superarlo. Y cuanto mayor me hago, me resulta más difícil porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, dijo durante entrevista a la revista InStyle Now.

De igual manera, expuso lo difícil que puede llegar a ser entablar una relación con hombres de la industria debido a la apretada agenda con la que cuentan.

“Un actor en su mejor momento nunca va a retroceder por mí. Voy a tener que seguirlos, y ellos están dictando el ritmo. Tienes hijos… y este actor está recibiendo $20 millones, y tú recibes $2 millones”, sostuvo.

La artista también se encargó de hablar de cual es la exigencia que pone al momento de aceptar una pareja y es que no sale con hombres que no han ido a terapia.

“Todos necesitan terapia. ¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa preconcebida sobre la terapia me parece absurdo. Creo que la terapia es lo más saludable que cualquiera podría hacer (…) pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables, si no has ido a terapia, no salgo contigo”, indicó.