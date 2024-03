Joven revela en TikTok como es su vida siendo alérgica al agua

María Botella, es una joven profesora de natación, pero lo más impactante de su caso es que es alérgica al agua. La creadora de contenido decidió contar cómo es su día a día con esta singular alergia a través de sus redes sociales.

Y es que la joven tiene que tener mucho cuidado en su rutina diaria, pues cualquier gota de agua que impacte en su piel, ya sea por la lluvia, una crema o sus propias lágrimas, le provoca inmediatamente rojeces en diferentes partes de su cuerpo.

Pero a pesar de hacer frente constantemente a esa sensación abrasadora en su piel, la joven continúa ejerciendo su labor como profesora de natación. Y es que después de tantos años padeciendo esta alergia, María ha logrado combatir este problema de salud con la mejor de las sonrisas.

‘’A los 13 o 14 años empezó la alergia, se me ponía la piel roja cuando me bañaba en la playa, la piscina o en la ducha. A lo largo de los años ha ido incrementando. En la cara donde peor me ha dado, llevo como 3 o 4 años con brotes, pero nunca me había dado un brote tan fuerte’', contaba.

Sobre cómo llegó a ser profesora de natación, la tiktoker aseguró que ‘’Me acabo de graduar y desde siempre los deportes y el agua me han gustado mucho (...) Me salió la opción de ser profesora de natación y la cogí. No llevo ni un año siendo profesora, pero por ahora es lo que me gusta (...) No pasa nada tener estas reacciones, a mi me dan igual, yo estoy disfrutando’'. Sin embargo, la joven aclaró que en un futuro tenía pensado cambiar de puesto de trabajo.