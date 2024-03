Ricardo Montaner y Marlene Salomé se casaron por séptima vez: cómo fueron sus bodas anteriores

Ricardo Montaner y Marlene Salomé tienen una de las relaciones más sólidas y estables del mundo del espectáculo y formaron una hermosa familia con sus tres hijos Evaluna, Mau y Ricky.

La pareja se casó por primera vez en 1989, y a 35 años de casados se muestran cada vez más felices y enamorados y así lo presumen en sus redes sociales.

El cantante constantemente comparte fotos junto a su esposa y le deja saber lo mucho que la ama, especialmente en esta etapa en la que ya son abuelos.

Y la clave de su matrimonio está en jamás dejar que la pasión ni el amor mueran, por lo que siempre hacen viajes, tienen citas, y hasta renuevan sus votos.

Por eso, recientemente el cantante anunció que se casaría por séptima vez con Marlene en una emotiva celebración que harían en la India.

“Estamos por casarnos por 7ma vez, llenos de emoción, no como la primera, hoy estamos convencidos del para siempre, hace casi 35, no sabíamos que sería de esta pareja que inauguraba nuestro matrimonio. Estamos en #India cómo hace 12 años, encontrándonos con la autenticidad de la hermosa gente que vamos conociendo en el camino”, escribió el cantante.

Y este lunes compartió una foto en la que tenía un tatuaje en la palma de la mano de un corazón con las iniciales de sus nombres dentro del corazón y escribió “ya!”, dejando ver que ya habían realizado la boda sin mostrar nada más.

Cómo han sido las primeras bodas de Ricardo Montaner

No es la primera vez que Ricardo Montaner y Marlene Salomé renuevan sus votos, de hecho, es algo que hacen cada 5 años.

La pareja ha renovado sus votos cada 5 años desde que se casaron, es decir en 1994 tuvieron su primera renovación, y así han ido hasta la actualidad, celebrando y afianzando su amor cada vez más.

“Hoy nos volvimos a casar, fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera… por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún… creo en el matrimonio y en el para siempre”, escribió Ricardo Montaner en el 2019 en lo que fue su sexta boda, celebrada en Grecia .

El 26 de agosto de 2014 la pareja se casó por quinta vez, en una hermosa ceremonia en la que estuvieron sus hijos, y así lo dejó ver Marlene en sus redes, sin especificar en qué lugar fue el evento.

“Nos casamos... @montanerricardo # nosearrepintio #magicmoment #25añosdelosmontaner #Diosesdemasiadisimo”, escribió la esposa del cantante.

Aunque de sus bodas anteriores no hay fotos ni información, seguro fueron en lugares especiales para ellos, con su familia e hijos y guardan esos recuerdos para toda la vida.