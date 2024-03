“Me da mucha tristeza”: Empleada de Alina Lozano reveló las razones por las que Jim Velásquez afectó su trabajo

El pasado mes de noviembre la Alina Lozano, con 55 años, se volvió a casar por segunda vez en su vida, en esta ocasión con el creador de contenido Jim Veláquez joven al que le lleva dos décadas por encima. Pero hay algo que se desconocía hasta el momento de esta unión, el futuro de ‘Rosita’, la empleada de servicio de la actriz que durante muchos años le ha servido a su familia; la mujer conmovió a miles de internautas con un video al respecto.

Desde el casamiento, la vida de Alina y Jim ha tenido un vuelco total, además que han enfrentado dificultades que puso a prueba su idilio de amor. La primera de ellas, la estafa de las que fueron víctimas justo cuando llegaron a Europa a disfrutar de su luna de miel; circunstancia a la que se le suma una fuerte discusión con el guarda de seguridad del conjunto residencial en donde está su nuevo nido de amor, razón por la que les dieron un ultimátum para que abandonen la propiedad que compraron y remodelaron hace poco.

Pero al parecer, los embrollos y las tristezas no quieren dejar de azotar a estos ‘tortolitos’, ya que ‘Rosita’, la mujer que le sirvió a Lozano durante años, sorprendió a muchos al anunciar que tomó la decisión de despedirse de su patrona, ya que por su matrimonio siente que su ciclo terminó. Así lo hizo ver en un conmovedor clip, posteado en la cuenta de Instagram de Alina en donde acumula más de 540.000 seguidores:

“En el futuro ya me veo por allá, en Pajaral, en las flores, organizada y haciendo mis cosas. Ya la señora Alina tiene su esposo y su hijo tiene que irse a estudiar, entonces esto a mí me da tristeza porque yo no le he dicho que me voy, pero yo ya quiero hacer mi vida en Pajaral, organizar mi vida y cosechar mis cosas, pero todavía no le he dicho a la señora Alina, me da mucha tristeza”, manifestó Rosita casi entre lágrimas.