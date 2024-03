La mujer que ‘se convirtió en portavoz de los ovnis’ tras revelar el temor de que ‘los extraterrestres vengan’

Abbey Clancy se ha visto inundada de apostadores que la han contactado sobre ovnis desde nuestra exclusiva sobre su avistamiento. Su marido, el exfutbolista Peter Crouch, dijo que había “mucho amor” por su esposa después de que ella lo hiciera público. Él reveló: “Tengo que sacar algo de mi pecho: ¡Ab se ha convertido en el portavoz de los ovnis!”.

“Obviamente hay muchos amantes de los OVNIs por ahí, así que ya sabes a qué me refiero, hay gente que cree en ello. Has sacado a la luz el tema de los extraterrestres y los ovnis y parece que a mucha gente le interesa. Hay mucho cariño para ti, porque necesitan a alguien como tú con perfil”, agregó. La pareja estaba hablando de su misterioso avistamiento en su podcast The Therapy Crouch.

Ella contó que estaba conduciendo por la A3 cuando vio “estas tres luces en una formación que al final volaron en una dirección diferente”. La modelo dijo que le hizo reír que ahora estuviera siendo contactada por apostadores obsesionados con los ovnis, pero agregó: “Lo estoy sintiendo. Estoy feliz con eso”. Pero admitió que le preocupa que, al hablar, ella también pueda estar en riesgo.

Abbey, de 38 años, dijo: “Pero ahora tengo miedo de que me secuestren. Ahora tengo miedo de que los extraterrestres vengan a buscarme y me lleven”. El ex as del Liverpool e Inglaterra, Peter, de 43 años, preguntó: “¿Por qué, porque estás hablando de ellos? ¿O tal vez no quieren ser encontrados y eres tú quien promueve su realidad?

Abbey respondió: “Vendrán y me matarán y estaré tirada en un campo junto a una vaca muerta”. Eso llevó a la pareja a tener una conversación sobre los círculos de las cosechas. Crouchy añadió: “La cuestión es que no es un campo, siempre es un campo de maíz. Porque los extraterrestres sólo van a los campos de cultivo. Es el único lugar donde andan. Incluso ET estaba en un campo de cultivo, ¿no?