Jennifer López cancela varias presentaciones en Estados Unidos por baja venta de boletos

La cantante, actriz, productora y empresaria puertorriqueña, Jennifer López, mejor conocida como JLo, canceló esta semana una serie de presentaciones en Estados Unidos como parte de su gira “This Is Me... Now” debido a la baja venta de boletos.

Las fechas canceladas incluyen conciertos programados del 20 al 31 de agosto de 2024 en ciudades como Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston.

Estas cancelaciones fueron anunciadas en Ticketmaster, donde se informó que los eventos fueron cancelados por el organizador, señalan medios británicos.

Recomendados

“Lamentablemente, el organizador del evento ha tenido que cancelar su evento. No es necesario tomar ninguna medida para obtener un reembolso”, dice el aviso.

Algunas de estas fechas, como Cleveland y Houston, ya habían sido eliminadas del itinerario original del tour desde el anuncio inicial realizado el 15 de febrero y ya no aparecen en el sitio.

A través de los gráficos de asientos en Ticketmaster.com, se puede observar que la mayoría de las fechas del tour presentan una gran cantidad de boletos sin vender.

Los segmentos de asientos disponibles, representados en color azul, son significativamente más grandes que los segmentos de asientos no disponibles, en color gris. Sin embargo, es importante mencionar que se agregaron tres shows al itinerario, en Miami, Toronto y la ciudad natal de López, Nueva York, una semana después del anuncio original del tour.

Hasta el momento, el representante de López no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre las cancelaciones.

Proyecto multimedia ambicioso

El álbum “This Is Me... Now”, el tour y las dos películas forman parte de un proyecto multimedia de tres partes que ha requerido una inversión de $20 millones. Este proyecto tiene como objetivo explorar la vida de Jennifer López como una romántica empedernida.

Según una reciente portada de la revista Variety, se centra en su relación con el actor Ben Affleck, con quien se casó en 2022, casi dos décadas después de su separación muy comentada tras el fracaso de su película romántica de 2003, “Gigli”.