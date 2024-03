Thalía es destrozada en redes por este detalle en video promocionando su canción con Ángela Aguilar

Thalía es una de las artistas más populares de los últimos tiempos y a lo largo de su trayectoria musical ha sido reconocida por buscar reinventarse con el tiempo, es por eso que actualmente decidió incursionar en los corridos tumbados con su más reciente sencillo “Troca” junto a Ángela Aguilar. Sin embargo, la nueva melodía ha generado opiniones divididas y algunos de sus seguidores no se sienten cómodos con el nuevo estilo de la mexicana.

Thalía lanzó una nueva canción de corridos tumbados, pero es criticada en redes sociales

Meses atrás, la intérprete de “Amor a la mexicana” lanzó una canción titulada “Choro” en colaboración con Estilo Sin Límite y generó una serie de críticas por su parecido con “El Jefe” de Shakira, algo que luego sería replicado por Belinda con “Cactus”, mostrando la presencia de las mujeres en el mapa de los corridos tumbados, como lo han Peso Pluma, Santa Fe Klan y Natanael Cano.

Como parte de la promoción de “Troca”, la canción de Thalía y Ángela Aguilar, la mexicana compartió un video en sus redes sociales dando las razones a sus seguidores por las cuales se considera una “trokera”, junto a una camioneta de estilo pick up de inmenso tamaño.

Recomendados

La cantante mexicana no recibió el apoyo de sus seguidores tras su nueva incursión en la música

“Por su puesto que soy una trokera, siempre cargo mis chamarras por cualquier ocasión. ¡Claro que soy una trokera! Me encanta salir a pasear con mis amigas... no, no Frankie, mis amigas”, dijo la cantante mexicana.

Thalía se refería a sus “costillas” que estaban en un frasco, el cual mostró ante las cámaras y aseguró que eran sus “amigas” y no su perrita, algo que causó decenas de comentarios entre sus fanáticos.

“Lo del frasco es su costilla. Jajajajajaja”,”Quien le dijo que este video era una buena idea necesita ser despedido”, “¿A alguien más le dio cringe?”, “Te aprecio mucho Thali pero ni el estilo de voz... ni la actuación... todo mal”, “De todo lo que dice que es, nada hace”, “Ni siquiera mordió la el rollo de la tortilla o lo que sea que fuera eso que finjiste comer. Ni tomo nada. Jajajaja. Si vas hacer algo hazlo bien”, fueron algunas de las reacciones.