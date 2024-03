Eva Mendes le agradece a Ryan Gosling por “cuidar” a sus hijos y le dicen “es su responsabilidad”

Eva Mendes y Ryan Gosling han estado en el radar público en los últimos días y es que la pareja fue parte de lo más comentado en los Oscar 2024 al no desfilar juntos por la alfombra roja.

En medio de rumores de crisis por esta situación, ambos callaron las voces a su manera: ella posando desde su camerino aseverando que siempre estaba al lado de “su hombre” para apoyarlo y él, dándole un beso a un collar con la letra “E” tras la interpretación del tema I’m just Ken.

Eva Mendes es criticada por este mensaje hacia Ryan Gosling

Pero ahí no se han acabado los comentarios en torno a una de las parejas más reservadas de Hollywood y es que Eva Mendes le agradeció a Ryan Gosling por cuidar a sus hijos, para que así ella pudiera irse de viaje a Italia y participar en la semana de la moda.

Esta situación no le pareció a muchos internautas, quienes le dijeron que no era necesario, pues su deber como padre es estar atento a sus hijos y que ella también es un ser individual que merece tiempo para sí misma y no solo quedarse en casa.

“La dolce vita se hizo posible gracias a Dolce & Gabbana. Y por mi hombre por aguantar el ‘fuerte’ en casa para poder vivirla por un par de días”, escribió en su perfil de Instagram.

En él, la actriz publicó un video donde se le ve luciendo de forma elegante un vestido de lunares y tacones altos en su paso por los eventos de la marca en el país europeo.

“Te amo sinceramente, pero no deberías agradecerle por hacer su trabajo”; “El problema es que creemos que solo las mamás debemos hacerlo”; “Esta clase de mensajes denotan la culpabilidad que sentimos las mujeres por ser mamás y profesionales”; “Ken también es papá”; fueron parte de los comentarios.