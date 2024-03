Erika Vélez revela que su perrito Mateo la salvó: “Estaba con depresión a tope”

Mateo Vélez, el perrito de la presentadora ecuatoriana, Erika Vélez está de cumpleaños y su dueña le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. En la publicación reveló que este peludito la salvó “de todas las formas en que una persona puede ser salvada”.

“Este peludito con patitas olor Doritos llegó a mi vida hace 3 años después de un encierro que me generó mucha ansiedad y estaba con depresión a tope. @mateovelezoficial llegaste y me salvaste, de todas las formas en que una persona puede ser salvada. Feliz cumpleaños mi bebé he

rmoso, no me imagino sin ti, te amo y amo ser tu mamá perruna”, fue el mensaje que acompañó de una fotos de Franklin Saltos.

La presentadora de MasterChef Ecuador en el cumpleaños de Mateo publica fotos con su pequeño expresando lo feliz que la hace y agradeciendo por tenerlo en su vida.

De hecho, en su primer cumpleaños hizo una fiesta con invitados de lujo, acudieron varios perritos amigos, como los de Pamela Cortes e Irene Sanchez de MasterChef.

Mateo y sus amigos disfrutaron de juegos, una piñata, varias sorpresas e incluso una piscina de pelotas. Tortas, bocaditos y varios ‘snaks’ completaron la reunión.

Erika Vélez y la depresión

La famosa manabita una entrevista con Úrsula Strenge contó un poco sobre su depresión y abrió su corazón. “El abrirme un momento para hablar de mi depresión no fue fácil, sabía que podría ser blanco de gente baja, sin empatía, pero por otro lado me llenó de esperanza conocer a personas que se sentían identificadas, que no estaba sola. No busco victimizarme, ni llamar la atención de la prensa para que hablen de mí, todo lo contrario, suelo ser muy hermética y por eso no soy del agrado de muchos y está bien, nadie tiene que agradar a otros, tenemos que vivir para agradarnos a nosotros mismos, aprender a amarnos, perdonarnos, perdonar, sanar”, continuó en su post la expresentadora de “MasterChef”.