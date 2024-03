¿Dedicado a Piqué? Shakira impacta en vestido de la venganza y fans dicen que nuevamente es para su ex Shakira se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum "Las mujeres no lloran" ( Samir Hussein / Patricia J. Garcinuno/Foto: Getty Images)

Shakira tiene a sus fans de sorpresa en sorpresa y con ansias del lanzamiento de su duodécimo álbum, “Las mujeres ya no lloran”, donde muchos aseguran que en su nueva canción hay estrofas donde le habla a su ex Gerard Piqué.

La barranquillera de 47 años tiene sus redes sociales muy alborotadas porque hace unas horas ofreció “una probadita” de la letra de su nueva canción “Tiempo sin verte”, y sus fans destacan que “le habla a su ex” y le recuerda “quien es la jefa”.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí y no pasa un día que no piense en ti. Llevo tiempo sin verte, dime si tu aun me quieres y te acuerdas de mí”, dice la letra de la canción.

Sensual y más atrevida que nunca con el vestido de la venganza

En el video que publicó en sus redes sociales, la cantante colombiana dejó boquiabierto a todos porque aparece enfundada en un ceñido “vestido de la venganza”.

El espectacular vestido de la venganza que luce Shakira es azul metálico con aberturas en su cuerpo y lo luce con su larguísima melena con ondas sueltas que caen a un lado, dándole ese toque sensual que encanta a su publico.

El maquillaje tiene un acabado muy natural y las pose en cada imagen definitivamente demuestran que la barranquillera está en su mejor momento.

La cantante latina más importante de la industria musical en el mundo, acompañó su video con la frase “Un sonido que siento muy mío…” y sus fans se desbordaron en comentarios y halagos.

“Aquí los q vamos a pasar días sin quitarnos los audífonos”, “Uffff esa letra está…”, “Ya entienden por qué ella vale por 2 de 22 ? O aún no la captan! GRANDE @shakira my inmortal”, “Dios mío!!!! Eres de otro mundo”, “Los hombres siempre nos acordamos de las buenas esposas”, “El problema con hombres como tu ex es que no saben estar en presencia de una reina”.}

El disco de Shakira saldrá el próximo 22 de marzo con 16 canciones: 8 nuevas, un remix y los 7 temas que ya se conocen: “Copa Vacía”, “Monotonía”, “Bzrp Music Session Vol. 53″, “Te Felicito”, “TQG”, “Acróstico”, “El Jefe”, entre otros.