¿Por culpa de Ana Bárbara? En medio de pleitos, hija de Mariana Levy dejó atrás un gran sueño

Ana Bárbara y los hijos de la fallecida Mariana Levy han estado en medio del ojo del huracán por la relación tan tensa y el supuesto distanciamiento que ha habido entre todos desde hace varios meses.

Las cosas han estado complicadas entre los hermanos Levy por el tema de la herencia de su madre, así como la mala relación que tienen con su padre y hasta con la actual pareja de Ana Bárbara.

En 2023, José Emilio y Paula acusaron a su hermana mayor María Levy de no haber repartido la herencia como debía ser, ahora que todos son mayores de edad. En medio de esto, José Emilio habló de lo mal que la estaba pasando en su vida personal y señaló al novio de Ana Bárbara de maltrato y a ella de encubrirlo.

Apenas hace unos días, volvió a hablar de los maltratos que supuestamente vivió en la casa de Ana Bárbara y cómo se han visto afectados sus medios hermanos (hijos de Ana Bárbara). “Literalmente estaba la puerta del baño, salía y la cámara estaba aquí (atrás), porque su cama estaba acá (enfrente), o sea si José María (hijo de Ana Bárbara) salía desnudo, porque si se le olvidaba que la cámara estaba ahí, Ángel lo pudo haber visto”, declaró.

Ante la posibilidad de represalias por lo que ha dicho, el joven señaló: “Yo no le temo a ninguna amenaza, o sea, no me da miedo, porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y no hay ninguna mentira, entonces que me metan las demandas que quieran, no van a proceder”, señaló.

Ahora su hermana Paula Levy, enfrenta sus propios problemas y está dando de qué hablar, ¿Ana Bárbara estaría involucrada?

Paula Levy hace abrupto cambio de planes sobre su futuro

Aunque la carrera en la industria del entretenimiento apenas está despegando, Paula Levy ya se ha enfrentado a varios obstáculos que han desmoronado sus sueños. La joven estaba muy entusiasmada con seguir con el actoral de su madre Mariana Levy sin embargo, tuvo que hacerlo de lado.

“Tuve unos problemas y sí me tuve que salir, no había dicho eso públicamente, pero sí tengo toda la intención de regresar, pero también tengo otra parte de mi que la música es muy importante. Estoy como productora, más allá que de cantante, pero igual en algún momento lanzarme, ver qué pasa”, señaló.

Mucho se ha dicho respecto a que Ana Bárbara influyó en el cambio de dirección de Paula pero más que el haberla alejado de su sueño, la “encaminó” a otra de sus grandes pasiones.

La nieta de Talina Fernández reveló a Venga la Alegría que la intérprete de Bandido ha despertado su interés en la música, algo que en lo que ahora intentará incursionar.

“Me encanta la cumbia, si la verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda. Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende ¿no?”.